 

“Признать противоправной бездеятельность”. Черновецкий подал иск против правительства Украины из-за статуса русского языка

09.09.2020, 22:38, Новости дня

Окружной административный суд Киева 9 сентября сообщил, что получил иск от бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого с требованием обязать Кабинет Министров Украины внести в Верховную Раду законопроект о предоставлении русскому языку статуса государственного. 

В тексте иска, в частности, Черновицкий требует “признать противоправной бездеятельность” правительства из-за невнесения проекта на рассмотрение парламента.

Суд решает вопрос открытия производства по делу, сообщается в релизе.

25 апреля 2019 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. 15 мая закон подписал президент. 16 июля он вступил в силу.

Закон предусматривает, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Отдельные положения закона будут вступать в силу вплоть до 2024 года.

Черновецкий был мэром Киева с 2006-го по 2012 год. В год ухода с должности глава столицы создал инвестиционную компанию Chernovetskyi Investment Group. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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