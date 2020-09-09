Белорусский оппозиционер Родненков об аннексии Крыма: Мы вообще не считаем, что тут могут быть дискуссии

09.09.2020, 22:38, Новости дня

Белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова на пресс-конференции в Киеве 8 сентября спросили о принадлежности аннексированного Россией Крыма и попросили оценить ситуацию на Донбассе, трансляцию вело “Радио Свобода”.

“Ой, ребята… Мы проведем еще одну пресс-конференцию на эту тему, да? Смотрите, давайте мы будем больше обсуждать координационный совет. Мы абсолютно и полностью разделяем суверенитет Украины, и мы вообще не считаем, что здесь возможны какие-то дискуссии по этому поводу”, – ответил Родненков.

Кравцов не стал дополнять его.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Бывшая кандидат в президенты Беларуси, оппозиционерка Мария Тихановская трижды за последние два месяца публично отвечала на вопрос об аннексии Крыма.

Первый раз она отказалась отвечать, заявив, что “вопрос про Крым раскалывает общество”. Второй – назвала вопрос “болезненным”. “Этот вопрос разделяет людей, сталкивает лбами, когда они начинают это обсуждать. Можно, я скажу так, как принято говорить в нашей стране, как принято по международным законам? Юридически Крым украинский, фактически – российский. И не мучайте меня больше”, – сказала она.

В третий раз оппозиционерка заявила о нарушении международных законом и норм.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

8 сентября в погранслужбе Беларуси рассказали, что Родненков, Кравцов, а также Мария Колесникова утром проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Изначально представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский говорил, что границу пересекли все трое. Потом он заявил, что Колесникову “выпихнули” из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину.

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что Родненков и Кравцов сейчас находятся в Украине, а Колесникова в украинский пункт пропуска не прибывала. Колесникову, по словам замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко, не смогли выдворить, так как “эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу”. Оппозиционерка порвала свой паспорт при попытке насильно вывезти ее из Беларуси.

Лукашенко утверждал, что Колесникова “действительно хотела убежать” в Украину, потому что у нее там якобы есть сестра. По его словам, Беларусь просит Украину выдать Родненкова и Кравцова. В МВД Украины подчеркнули, что оппозиционеров выдворяли насильно, чтобы скомпрометировать белорусскую оппозицию.