 

Создан метод выпуска сплава для имплантов, который схож с человеческой костью

09.09.2020, 22:10, Новости дня

Учеными была разработана порошковая технология производства сплава для имплантов, который по основным характеристикам схож с человеческой костью.

По словам исследователей, металлы, которые входят в его состав, не окисляются и не являются токсичными. Такой сплав по структуре остается пористым и пластичным, не вызывает отторжение. В сплаве используется титан, ниобий, цирконий, которые сильно отличаются по физическим свойствам. Благодаря порошковой технологии можно избежать неоднородности при температуре ниже температуры их плавления.

Как утверждают ученые, их разработка ориентирована на промышленный выпуск таких сплавов на определенных предприятиях, которые имеют для этого необходимое оборудование.



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