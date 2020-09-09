Евросоюз продлевает санкции против России за аннексию Крыма

09.09.2020, 22:05, Новости дня

КИЕВ – Комитет постоянных представителей ЕС согласовал решение Совета Евросоюза, которое позволит продлить на полгода индивидуальные санкции против физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие территориальную целостность и суверенитет Украины. Об этом сообщается 9 сентября на странице Министерства иностранных дел Украины.

«Приветствуем согласие европейских партнеров продлить еще на шесть месяцев санкции против 175 физических и 44 юридических лиц за действия России против суверенитета и территориальной целостности Украины. Каждое нарушение Россией международного права в Крыму должно караться санкциями», – отметила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

Она выразила надежду на расширение санкций Евросоюза с целью введения ограничений против России за строительство Керченского моста.

Брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Твиттере 9 сентября отметил, что скоро в этот список будут добавлены пятнадцать лиц и несколько организаций за строительство Крымского моста.

Арест самолетов, дискуссия о воде

По требованию прокуратуры автономной республики Крым был наложен арест на 65 самолетов – нарушителей порядка въезда и выезда из оккупированного полуострова.

Уголовные дела расследуются по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее, сообщает сайт прокуратуры АРК.

Национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев считает, что обсуждать вопрос возобновления поставок днепровской воды для Крыма нужно только, когда власти России признают, что аннексированный ею полуостров – это украинская территория. Об этом сообщает сайт Крым.Реалии, цитируя 9 сентября интервью Мустафы Джемилева «Обозревателю».

«Россия должна официально обратиться, сказать – да, это территория Украины, давайте обсудим вопрос о поставках воды, электричества, продуктов до приведения статуса Крыма в соответствие с международными нормами», – сказал Джемилев.

Он указал на то, что надо сразу же создавать платформу для переговоров о возвращении Крыма в Украину, то есть о выполнении норм международного права. При этом Джемилев уверен, что при таком условии Кремль не будет даже вести переговоры по данному вопросу, что доказала ситуация с электроснабжением Крыма.

Сайт Крым.Реалии сообщает, что с 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды.

О воде – позиция неизменна

Координатор общественной организации «КрымSOS» Тамила Ташева отмечает, что официальная позиция Украины о подаче воды на полуостров остается неизменной.

«Никакой подачи воды до полной деоккупации Крыма. Россия по международному праву несет ответственность за территорию, которую она оккупировала и гражданское население, которое там проживает. Россия сама должна обеспечивать население водными и всеми остальными ресурсами. По данным нашей аналитической службы водных ресурсов для гражданского населения хватает», – говорит Тамила Ташева корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Она отмечает, что Россия тратит водные ресурсы оккупированной территории на поддержку военных баз, другой инфраструктуры.

«Если правильно использовать воду для гражданского населения, и если бы Россия не заселяла полуостров и не колонизировала его территорию своими людьми, то данной воды, которая имеется в Крыму, для украинского гражданского населения вполне хватает», – отмечает Тамила Ташева.

Ответственность, санкции и экологическая катастрофа

Процесс продления европейских «крымских санкций» оставляет тему оккупации полуострова в политической повестке дня мировых держав, считает политический эксперт аналитического центра «Дом демократии» Анатолий Октисюк.

«Это механизм осуждения и оплаты за нарушение международного права. Это совокупно создает проблемы для России на международной арене, в бизнесе и экономике», – говорит Анатолий Октисюк корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Отказ России обсуждать тему оккупации Крыма, по его словам, должен получать «очень жесткую» реакцию со стороны Украины.

«Если бы Россия сказала, да, была одна ситуация в 2014, сегодня – другая и мы можем ее обсудить за столом переговоров, с нашей стороны могли бы быть также дискуссии. Но пока этого нет, Киеву следует отказаться от какой-либо дискуссии, например, о подаче воды в Крым. Помимо гуманитарной катастрофы, Россия провоцирует разрушение экологии полуострова и за это тоже придется нести ответственность», – считает Анатолий Октисюк.

Он подчеркивает, что воду из Украины в Крым невозможно пропустить «ни технически, ни по политическим мотивам».

«Крымский вопрос» в международной повестке

Политолог Алексей Якубин считает, что «крымский вопрос» должен решаться в гуманитарном, а не политизированном ключе.

«Возьмем фактор Донбасса. Там тоже есть проблема воды и не секрет, она решается. Создана система посредников, при помощи международных организаций Украина получает деньги для того, чтобы работала система воды на неподконтрольные территории. У ООН есть отдельные инфраструктурные проекты по воде на Донбассе, как на подконтрольной, так и не подконтрольной территориях Украины. Вопрос – что мешает что-то подобное сделать с Крымом?» – говорит Алексей Якубин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он подчеркивает, что украинская власть неоднократно декларировала желание создать отдельный переговорный формат по Крыму.

«По предварительной информации во время выступления он-лайн на Генассамблее ООН президент Украины также будет говорить о Донбассе и о Крыме. Есть надежда, что президент Зеленский обнародует стратегию власти по поводу Крыма. В целом мы видим, что подход, который раньше использовался по этой проблеме, во многом отталкивал Крым. Вода – это ресурс, который связан с жизнедеятельностью людей, это проблема оккупированного полуострова, это открытый вопрос – затрагивает ли он промышленные предприятия или только гражданскую сферу», – отмечает Алексей Якубин.