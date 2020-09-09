Трамп выдвинут на Нобелевскую премию мира

09.09.2020, 22:05, Новости дня

Пресс-секретарь Белого дома выступила с заявлением по поводу выдвижения президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

«Сегодня президент Дональд Трамп был номинирован на Нобелевскую премию мира 2021 года за его лидерскую роль в посредничестве в достижении «договоров Авраама», которые привели к полной нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами и ознаменовали собой важный шаг на пути к более мирному Ближнему Востоку, – заявила пресс-секретарь. – Этот исторический дипломатический прорыв в отношениях между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами является наиболее значительным шагом к миру на Ближнем Востоке более чем за четверть века».

Президент США Дональд Трамп (архивное фото)

Она добавила, что мирные соглашения пользуются широкой поддержкой мировой общественности. Она также отметила оптимизм по поводу того, что регион, наконец, может встать на путь преодоления кризиса.

«Объединив двух ближайших партнеров Америки в регионе, что многие считали невозможным, это соглашение создаст более мирный, безопасный и процветающий Ближний Восток», – сказала Кейли Макэнани.

«Это мирное соглашение является свидетельством смелости дипломатического подхода и видения президента Трампа, и для него большая честь, что Нобелевский комитет рассматривает его кандидатуру, – подчеркнула она. – Президент Трамп примет израильскую и эмиратскую делегации на церемонии подписания «договоров Авраама» 15 сентября в Белом доме».