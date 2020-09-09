Разработчик «Новичка» оценил новые данные об «отравлении» Навального

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09.09.2020, 21:45, Новости дня

Информация о якобы отравлении блогера Алексея Навального новой разновидностью «Новичка» являются чушью, сообщил один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк.

«Чушь собачья абсолютно. Я, конечно, все варианты «Новичков» знаю. Но никакого отношения это заявление не имеет к механизму действия, к тому, что должны появиться симптомы. Их нет. Хоть раздавись, что хочешь говори, а симптомов нет. Ничего нельзя сделать. Смерти нет. Забудьте о «Новичке», – сказал он РИА «Новости».

Так Ринк прокомментировал заявление немецкого издания Die Zeit, которое написало, что Навального якобы отравили новым усовершенствованным типом «Новичка», который бы привел к его смерти в самолете.

Ранее медики немецкой клиники Charite сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось.

В среду Россия заявила протест Германии в связи с голословными обвинениями по Навальному.

Берлин направил результаты проб Навального экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Напомним, на прошлой неделе в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови блогера яд якобы относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок».

При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован блогер, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Кроме того, российский ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает, что при его отравлении не использовалось данное вещество.

Об этом заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт – химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок», – не сказать ничего.



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