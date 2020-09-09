Мнение: Этого суда бы не было

09.09.2020, 21:44, Разное

“Я действительно сразу сказал, что я не буду отмазываться, и я ПОЭТОМУ здесь; если бы я стал отмазываться, если бы воспользовался телефонным правом, которое работает у нас в стране – этого суда бы не было” (слово “поэтому” капслоком, поскольку его максимально выделил интонационно сам Ефремов).

Заинтересовался, послушал “последнее слово” Михаила Ефремова на суде; и там – да! – именно вот этот пассаж. Процесс над актером все-таки тем хорош, что он действительно приоткрывает некие бездны. Наш подсудимый в российском “суде” фактически сказал прямым текстом, что весь суд – это некий спектакль, на участие в котором он согласился исключительно по своей доброй воле; не захотел бы – и представления бы никакого не было. Что это – бравада? Эпатаж? Пьяный бред мегаломана?

Конечно, верить Ефремову не хочется. Не хочется верить, что живешь в стране, где люди “со связями” вольны сами выбирать, будут ли их судить или отпустят “так” – даже если их обвиняют в убийстве. Хотя, конечно, не верить трудно – тем более, что именно об этом – о том, что судить всерьез Ефремова никто не будет и что ему тоже “ничего не будет” – судачили все кому не лень с самого момента столкновения.

Так что Ефремов просто все это подтвердил. Присовокупив, что он, дескать, сделал всем нам, так называемым “законопослушным гражданам”, большое одолжение. Решил уважить наши смешные предрассудки насчет какого-то там “равного и беспристрастного правосудия” – и, так и быть, сыграл для нас роль обвиняемого. Чтобы мы, как и положено хорошим зрителям, вышли со спектакля душевно очищенными, отдохнувшими, пережившими катарсис (с древнегреческого – “очищение”).

Остается вопрос – а можно ли было Ефремову не допустить суда через то самое “телефонное право”? Думаю, вполне. Но, вероятно, это и был бы предел лоббистских возможностей Ефремова и его покровителей. Не допустить громкого и резонансного процесса, максимально всё затянуть – а потом, года через три, по-быстрому оформить какой-нибудь условный приговор или, на худой конец, зачесть свой домашний арест в срок и тут же выйти. В общем, пойти по проторенному пути драматурга Радзинского.

Вы спросите – куда уж больше? Условка, и “по отсиженному” – путь для простолюдинов, пусть и привилегированных. Настоящие российские брахманы (то, что в русском называется “элита” или “паханы”) – это те, кто из подобных процессов выходит в статусе не условно осужденных, а потерпевших. Как вице-президент, он же генерал, “смотрящий” от ФСБ за Лукойлом – некто Барков. Тоже лобовое в центре Москвы, тоже как бы “под камерами”, тоже смертельный исход – только жертв две, причем обе – женщины. Исход – погибшие признаны виновниками аварии, а в числе потерпевших – не только Барков, но и компания Лукойл: машина-то была служебная, а она пострадала. Сын убитой пытался возмущаться, но и сам тоже вскоре умер. Это не говоря о хрестоматийном уже случае с сыном Иванова, сбившем старушку на переходе, так, что она летела потом 10 метров в высоту. Тоже ведь был признан потерпевшим нашим самым гуманным судом!

Вчера, кстати, на ночь глядя включил Первый канал – там вспомнили про наезд Баркова и двух убитых женщин в связи с делом Ефремова. В ток-шоу “Время покажет!” Ведущий Шейнин для начала грубо соврал, заявив, что “это дело было очень давно, где-то в 2003” (на самом деле – в 2010-м). Потом посетовал, признав, что виновник тогда действительно избежал наказания. И наконец, лучезарно улыбаясь, заявил, что “в наше время такое уже невозможно!” Знаете, почему? “Потому что тогда, в 2003, еще не было таких острых политических ток-шоу, как наше, на телевидении!” И все сидящие в студии “эксперты” важно кивнули.