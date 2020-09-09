Мариинская больница в Санкт-Петербурге закрылась для приема пациентов из-за вспышки COVID-19

09.09.2020, 21:35, Разное



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«Заполнено ковидное [отделение], прием пациентов в больницу пока прекращен до особого распоряжения», — цитирует «Новая газета» сообщение Мариинской больницы.

В общей сложности в медучреждении выявлено порядка 200 случаев заражения. Кроме пациентов с подтвержденным COVID-19, которые находятся в специальном отделении на 80 коек, инфекция была обнаружена у больных с другими диагнозами.

Отметим, что Мариинская больница была перепрофилирована под работу с пациентами с COVID-19 одной из первых в Северной столице. 7 июля был возобновлен плановый прием всех пациентов