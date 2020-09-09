Мнение: Мирный президент Трамп, Германия на распутье и V-образное восстановление

09.09.2020, 21:25, Разное

1. Несмотря на свою порой воинственную риторику, нынешний американский президент имеет шанс войти в историю как один из самых мирных лидеров США (торговые войны и продолжение развязанных предыдущими президентами конфликтов не в счёт). Те, кто придёт Трампу на смену, могут оказаться намного хуже, предупреждает Иван Данилов:

https://ria.ru/20200826/bayden-1576303109.html

Дональд Трамп при всех своих очевидных недостатках все-таки может записать себе в актив редчайшее для президента США достижение: он, несмотря на колоссальное давление “глубинного государства”, СМИ и даже собственного окружения, не инициировал ни одной новой американской войны. Он продолжал те войны, которые ему достались в наследство от администрации Обамы, но даже в них он проявил колоссальную и, по сути, героическую по стандартам американской политики сдержанность, особенно в Сирии и в Венесуэле. Неудивительно, что представители администрации династии Бушей, у которых на руках кровь сотен тысяч иракцев и сербов, хотели бы видеть у руля США более агрессивного президента, и у них есть определенные шансы на исполнение их желания. А сам Байден тем временем демонстрирует, что экономическую войну с Китаем, которую он унаследует от Трампа, вполне можно попытаться продолжить силовым методом — или по крайней мере методом публичного унижения Китая угрозой применения военной силы.

С учетом того что в случае избрания Байдена он сам не будет играть особой роли, а у “де-факто президента” в лице Камалы Харрис есть репутация абсолютно отмороженного сторонника максимального насилия на мировой арене, можно предположить, что у “вашингтонских ястребов” будут практически развязаны руки для проявления такого рода агрессии и уж точно будут возможности для максимального наращивания и демонстрации военной мощи.

2. Виктор Мараховский сравнивает ситуацию с отравлением Навального и фейк с применением химического оружия в Сирии три года назад. Руководство Германии, с одной стороны, не желает портить отношения с Россией, а с другой — вынуждено дать какой-то демонстративный ответ, чтобы удовлетворить претензии влиятельных русофобов:

https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576813464.html

<…>берлинский пациент является прямым аналогом множественных обвинений в адрес сирийских властей в применении химоружия, видеодоказательства чего бойко мастерили печально известные “Белые каски”. Давление, оказывавшееся тогда (в особенности в начале 2017 года) на свежеинаугурированного Дональда Трампа с целью вынудить его ввязаться в полномасштабную войну, было головокружительным.

Но, как мы помним, Трамп тогда довольно мастерски выкрутился — нанеся ужасный и зрелищный удар десятками “Томагавков” по сирийской авиабазе Эш-Шайрат. То есть был произведен медийный аналог страшной кары, идентичный натуральной; были продемонстрированы стальные мускулы; было показано, что с Америкой, ставшей снова великой, шутки плохи. А на следующий день с разнесенной вдребезги авиабазы, на которой (скорее в результате случайности) погибли четыре человека, снова начали взлетать самолеты сирийских ВВС. То есть и месть за фантомное преступление против человечности была совершена, и большой войны удалось избежать.

Сейчас перед канцлером Германии стоит, в сущности, похожая задача — попытаться найти свой аналог “удара по сирийской авиабазе”, только в политико-экономическом измерении. Держа при этом в уме, что Россия не Сирия и по ней безответно не бахнуть ни в какой форме, а также то, что сотрудничество с Москвой в той самой энергетической сфере, которое требуют убить заклятые союзники, является критичным для немецкой экономики и банального благосостояния граждан (а значит, и для политического будущего национальной политической элиты).

Политический расклад в Германии и ЕС сейчас выглядит примерно так – одни члены Бундестага говорят, что это провокация, а другие – требуют немедленно отказаться от «Северного потока – 2»:

https://lenta.ru/news/2020/09/06/kto_vinovat/

Предположительными виновниками ситуации с блогером Алексеем Навальным могут быть противники строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом в интервью с MDR Aktuell рассказал депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи.

«Возможно, что это сделал противник газопровода в Германию», — заявил Гизи. По его словам, виновник понимал, что если обвинить в случившемся Россию, то это негативно скажется на отношениях между Москвой и Западом.

Гизи также добавил, что отказ Германии от строительства трубопровода «Северный поток-2» — это именно то, чего хотят добиться США.

Ранее кандидат на пост лидера правящей партии Германии Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству газопровода. Такие меры, по его мнению, должны последовать за предполагаемым отравлением Навального, в котором Берлин обвиняет Москву. Президент Чехии Милош Земан таким заявлениям удивился и отметил, что ничего общего у этих событий нет, а Германия давно договорилась с Россией о строительстве «Северного потока-2».

3. Блогер genby проанализировал рост основных показателей экономики России после недавнего коронавирусного провала:

https://genby.livejournal.com/857855.html

Вывод обнадёживает: восстановление имеет V-образную форму, то есть происходит по одному из лучших возможных сценариев. Экономика имеет шанс выйти на доковидный уровень уже к Новому году.

Многое зависит от того, насколько сильной будет вторая волна коронавируса этой осенью и зимой, в России и в мире в целом. Если нам и другим крупным странам придётся вновь пойти на серьёзные карантинные ограничения, то кризис затянется.

Не стоит забывать и про другие риски. На западных биржах надулся очередной пузырь. В США скоро выборы, причём американцы разделены в политическом плане настолько, что речь идёт уже чуть ли не о пороге гражданской войны. Если выиграют демократы, они могут начать мстить за предыдущее поражение не только избирателям Трампа, но и России.