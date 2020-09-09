Навальный был отравлен новым, более опасным и смертоносным типом “Новичка”

09.09.2020, 21:17, Новости дня

По замыслу отравителей российского оппозиционного политика Алексея Навального, он должен был умереть в самолете. Об этом сообщило издание Die Zeit со ссылкой на собственные источники.

Навальный был отравлен новым типом отравляющего вещества “Новичок”, более опасным, чем его предыдущие вариации. Он остался в живых благодаря цепочке счастливых случайностей: действиям пилота, принявшего решение экстренно посадить самолет, и врачей, оперативно вколовшим ему атропин, пишут журналисты.

По мнению СМИ, операцию с использованием подобного новейшего яда могла провести только российская спецслужба: обычные преступники синтезировать его не могли, а операция иностранных спецслужб на территории России была бы невозможной из-за того, что за Навальным велась постоянная слежка.

Die Zeit делает “один правдоподобный вывод: именно Кремль отдал приказ убрать с дороги нежелательного критика”.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Ими в том числе являются фосфорорганические соединения, писал “Коммерсантъ”.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами. Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению Навального.

Врачи клиники “Шарите” сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.

8 сентября министры иностранных дел “Большой семерки” заявили, что любое применение химического оружия в любом месте, в любое время и при любых обстоятельствах неприемлемо и противоречит международным нормам. Они призвали Россию срочно установить виновных в отравлении Навального.