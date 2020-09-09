 

Богдан: Теплая ванна для президента превратилась в бетонный склеп

09.09.2020, 21:17, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский очень чувствителен к критике и погружен в теплую информационную ванну, которая “превратилась в бетонный склеп”. Об этом в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону заявил бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

“Говорят, например, что президент не понимает, что происходит вокруг него и в государстве. Что теплая ванна превратилась в какой-то бетонный склеп”, – заявил Богдан.

Он также добавил, что глава государства остро реагирует на критику в социальных сетях.

“Он [президент Зеленский] сам читает Facebook. В два часа может прийти… Приходила СМСка: “Кто это такой?” А там вообще какой-то бот – 20 лайков – что-то про него плохое написал. Он очень чувствителен к этому. Что меня тоже удивляет. Он всю жизнь критиковал других политиков. Сатира – это тоже форма критики”, – сказал Богдан.

Экс-глава Офиса убежден, что так реагировать на критику – признак слабости.

“Ты критиковал тех – ты должен понимать, что тебя тоже будут критиковать. Нельзя так реагировать: ты показываешь свою слабость. Бытует мнение (и я с ним абсолютно согласен): Владимир Александрович вообще не понимает, куда мы катимся. Вообще. Некому сказать. Мало того, если ты можешь попасть к президенту, то только с радостными новостями, со счастливой улыбкой и довольным взглядом”, – резюмировал Богдан. 

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент Владимир Зеленский уволил его с этой должности. 

Глава государства сказал, что назначение Богдана было ошибкой. “Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности… Она его сильно меняет”, – заявил Зеленский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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