Богдан рассказал о первом разговоре Зеленского и Путина

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09.09.2020, 21:17, Новости дня

Первый разговор по телефону президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина, который состоялся летом 2019 года, был очень интересным, Путин с уважением отнесся к новоизбранному главе Украинского государства. Об этом в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 9 сентября на YouTube-канале “В гостях у Гордона”, сказал Андрей Богдан, который тогда руководил Офисом президента.

“Чувствовалось его желание найти точки соприкосновения. Он во время разговора, мне показалось, провел аналогию себя, молодого избранного президента, и Владимира Зеленского. Очень похожая ситуация. У него Чечня была, развал экономики”, – отметил Богдан.

Подробности переговоров экс-глава ОПУ сообщать отказался, заявив, что то, о чем говорили между собой лидеры государств, публично не обсуждается.

Первый разговор Зеленского как президента Украины с Путиным состоялся 11 июля 2019 года, в Кремле подчеркивали, что его инициировала украинская сторона. Их единственная встреча прошла 9 декабря 2019 года в Париже.

Инаугурация шестого президента Украины Зеленского состоялась 20 мая 2019 года. Он принес присягу в Верховной Раде и официально вступил в должность главы государства.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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