 

Google оснастит Android-смартфоны встроенной защитой от спам-звонков

09.09.2020, 21:17, Разное

Разработчики Google оснастят все Android-смартфоны встроенной защитой от спам-звонков при помощи фирменного приложения Phone. В него будет вносится информация о компаниях и при звонке пользователь сразу увидит, из какой организации его беспокоят.
Для идентификации незнакомых номеров потребуется установить Google Phone на Android-устройство и после этого своеобразная защита начнёт работать. В случае вызова абонента с неизвестного номера, дополнение уведомит об организации, в которой этот номер зарегистрирован. Таким образом на экране сразу же отобразиться учреждение. Если же номер автоматически не определяется системой, то в этом случае велика вероятность спама. Таким образом в Google намерены бороться не только с назойливыми абонентами, но и с мошенниками, которые часто представляются работниками той или иной организации, чем портят репутацию учреждения.

В настоящее время Google Phone для Android доступен на территории США, Мексики, Индии, Бразилии и Испании. В будущем разработчики планируют адаптировать его для всего мира. Организациям же, которые планируют звонить своим клиентам, необходимо будет предоставить корпорации всю необходимую информацию для включения их в приложение. Первые тесты программы показывают, что пользователи стали чаще отвечать на звонки, что позволило сократить бизнес-расходы компаний.



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