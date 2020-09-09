Ученые объяснили причину появления сторонников плоской Земли

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09.09.2020, 20:53, Разное

Учёные объяснили главную причину появления сторонников теории плоской Земли. Это связано не с отсутствием доказательств, а с недоверием экспертам и государственным деятелям по всему миру.
Теория плоской Земли собирает вокруг себя всё больше сторонников. Причина кроется не в отсутствии железных доказательств, а больше в недоверии к окружающим. Последователи подобной теории видят во всём исключительно злой заговор, в котором состоит всё высшее руководство стран, которые и диктуют учёным о чём следует и о чём не следует сообщать обществу. Таким образом в основе всего лежит недоверие к людям, а уже потом факты и доказательства.

Люди узнали о внешнем виде планеты ещё до того момента, как им удалось отправить первого человека в космос. Увидеть кривизну Земли просто. Для этого достаточно взглянуть на горы у горизонта. При удалении сначала будет исчезать нижняя часть и самой последней скроется вершина. В случае приближения наоборот, первой покажется верхняя часть, а уже потом основание. На плоской поверхности такого эффекта добиться невозможно.



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