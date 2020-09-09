Зачем Лукашенко пугает Кремль?

09.09.2020, 20:45, Новости дня

В кругах российских блогеров и экспертов широко обсуждается интервью президента Беларуси Александра Лукашенко, которое он накануне дал прибывшему в Минск «десанту» журналистов российских провластных СМИ. В их число вошли Маргарита Симоньян (Russia Today), Роман Бабаян («Говорит Москва»), Антон Верницкий («Первый канал») и Евгений Рожков («Россия 1»).

В интервью Александр Лукашенко с привычным для него косноязычием изложил свое видение ситуации после президентских выборов, итоги которых Запад и белорусская оппозиция считают грубо сфальсифицированными, дал оценку протестным действиям, назвав их элементом «мелкобуржуазной революции», признал, что «все-таки пересидел» (на посту главы государства), и выдал еще несколько цитат-шедевров, которые с охотой комментируются в соцсетях.

Наблюдатели также отмечают, что Лукашенко в преддверии намеченного на ближайший понедельник визита в Москву, пугает Кремль возможностью повторения белорусских событий в Российской Федерации, утверждая, в частности, что Координационный совет оппозиции желает «разорвать связи с братской Россией». Тут белорусский президент остался верен себе, повторяя старые тезисы о том, что Запад «травит» республику, чтобы затем «броситься» на Россию.

В свою очередь, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская записала видеообращение к россиянам, в котором призвала не верить пропагандистским высказываниям насчет того, что протесты в Беларуси имеют антироссийскую подоплеку.

«Очень важно не испортить отношения между нашими народами. Белорусы настроены на максимально дружественные отношения со всеми соседями – при, конечно же, сохранении суверенитета собственной страны», – заявила она.

Между тем из Беларуси приходят все новые сообщения об арестах и физическом выдворении из страны членов оппозиционного координационного совета.

Напомним, госсекретарь Майк Помпео во вторник выразил глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о похищении ряда известных оппозиционеров в Беларуси. Помпео также призвал Минск «прекратить насилие в отношении собственного народа, освободить всех несправедливо задержанных, в том числе гражданина США Виталия Шклярова, и вступить в конструктивный диалог с представителями белорусского общества».

«Лукашенко приветствует информационную интервенцию России на территории Беларуси»

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников считает, что интервью Лукашенко нужно рассматривать в контексте полной и окончательной поддержки Кремлем любых действий белорусского президента, в том числе самых жестоких и авторитарных, а также в рамках подготовке визита в Москву.

«В принципе, это однотипные мероприятия, имеющие одну и ту же цель, –уточнил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Кремль после некоторого колебания выработал позицию и теперь явно демонстрирует свою абсолютную поддержку Лукашенко».

Это еще и свидетельство того, что Лукашенко приветствует информационную интервенцию России на территории Беларуси, полагает Андрей Колесников: «Помимо большого интервью, которое он дал российским официозным теле-пропагандистам, это подтверждается также тем фактом, что сотрудники Russia Today работают в Минске на местном телерадиовещании вместо ушедших белорусских журналистов и технических специалистов, имеющих совесть. Это еще одно яркое подтверждение того, что диктатор имеет за своей спиной железную поддержку Кремля и никуда не собирается уходить».

Лукашенко почувствовал себя гораздо увереннее, когда нащупал почву под ногами, заручившись разными гарантиями со стороны Москвы после телефонных переговоров с Путиным и встречи премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Минске, констатировал эксперт: «Теперь он не собирается делать никаких уступок (протестующим). Впрочем, он никогда и не собирался их делать, но сейчас, получил опору под ногами, стал вести себя еще более нагло».

Поэтому президент Беларуси приступил к операции по уничтожению политических противников уже средствами уголовных репрессий, резюмировал руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги.

«Это то же самое, когда говорят, что у России нет имперских амбиций»

Тему визита Лукашенко в Москву в среду также затронул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ни о каком «слиянии» или «поглощении» Россией Беларуси не может быть и речи в ходе переговоров лидеров двух государств.

Директор Института социологического анализа, вице-президент фонда «Либеральная миссия» Игорь Клямкин в комментарии Русской службе «Голоса Америки» заметил, что, естественно, никто и никогда официально объявлять о слиянии двух стран не будет. На его взгляд, недаром российский премьер Михаил Мишустин в ходе недавнего визита в Минск лишний раз подтвердил, что Москва считает Беларусь суверенным государством, и на это, мол, никто не собирается покушаться.

«Да и в самой республике установился прочный консенсус по этому вопросу, – продолжил социолог и политолог. – Поэтому слова «поглощение» и «слияние» вслух произносить не будут. Речь идет о том, насколько Лукашенко может уступить давлению России, стремящейся усилить свое влияние на Беларусь – прежде всего, за счет военного присутствия в виде баз, приватизации или открытого доступа российского бизнеса к ведущим белорусским предприятиям и так далее».

Это и будет означать на практике реальное увеличение зависимости Беларуси от России в ключевых сферах, утверждает Игорь Клямкин. Поэтому, по его мнению, риторике Кремля в данном случае не надо придавать решительно никакого значения. «Это то же самое, когда говорят, что у России нет имперских амбиций», – констатировал он.

Речь о том, что Москва стремится использовать серьезное политическое ослабление режима Лукашенко, безоговорочно поставившего себя вне Запада, в своих целях, заключил директор Института социологического анализа.