 

Российский истребитель сопроводил американский самолет-разведчик над Черным морем

09.09.2020, 20:43, Разное

В небе над нейтральными водами Черного моря российские средства наблюдения за воздушным пространством обнаружили некий объект. Он двигался в сторону границ нашей страны.

На перехват ему поднялся истребитель Су-27, передает RT. Он приблизился к объекту, оказавшемуся стратегическим самолетом-разведчиком RC-135 Военно воздушных сил США, и сопроводил его во время облета территории.



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