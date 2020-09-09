Российский истребитель сопроводил американский самолет-разведчик над Черным морем

09.09.2020, 20:43, Разное

В небе над нейтральными водами Черного моря российские средства наблюдения за воздушным пространством обнаружили некий объект. Он двигался в сторону границ нашей страны.

На перехват ему поднялся истребитель Су-27, передает RT. Он приблизился к объекту, оказавшемуся стратегическим самолетом-разведчиком RC-135 Военно воздушных сил США, и сопроводил его во время облета территории.