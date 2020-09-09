Сестры Кардашьян снялись в соблазнительных нарядах в рекламе нового парфюма

09.09.2020, 20:41, Разное

Сообщив о завершении реалити-шоу “Семейство Кардашьян”, знаменитые сестры совсем прекращать работать не собираются. Так, Ким Кардашьян поделилась радостными новостями от своего бренда KKW Beauty: вместе с сестрами, Кортни и Хлое, она создала новую коллекцию парфюма.

Кортни, Ким и Хлое КардашьянЛиния получила “драгоценное” название Diamonds, и вошли в нее ароматы, на создание которых сестер вдохновили камни – рубин, изумруд и сапфир. За “рубиновый” аромат в красном флаконе отвечала Кортни, соединив в нем сладкие гурманские ноты, “изумрудный” аромат создала Ким, добавив туда цветочные и мускусные аккорды, а “сапфировый”, цветочно-фруктовый, Хлое. Для рекламы сестры позировали в нарядах соответствующей цветовой гаммы, которые эксклюзивно для них изготовила марка Di Petsa.

Получив такой положительный отклик от поклонников и друзей касательно нашей первой парфюмерной коллекции, мы решили сделать еще более крутой запуск “бриллиантовых” ароматов. Каждый аромат уникален по-своему, как и мы,

– написала в Instagram Ким. Релиз коллекции запланирован на 18 сентября, стоимость одного флакона парфюма составит 40 долларов, а набора из трех – 110 долларов.