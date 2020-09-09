 

Сестры Кардашьян снялись в соблазнительных нарядах в рекламе нового парфюма

09.09.2020, 20:41, Разное

Сообщив о завершении реалити-шоу “Семейство Кардашьян”, знаменитые сестры совсем прекращать работать не собираются. Так, Ким Кардашьян поделилась радостными новостями от своего бренда KKW Beauty: вместе с сестрами, Кортни и Хлое, она создала новую коллекцию парфюма.

Кортни, Ким и Хлое КардашьянЛиния получила “драгоценное” название Diamonds, и вошли в нее ароматы, на создание которых сестер вдохновили камни – рубин, изумруд и сапфир. За “рубиновый” аромат в красном флаконе отвечала Кортни, соединив в нем сладкие гурманские ноты, “изумрудный” аромат создала Ким, добавив туда цветочные и мускусные аккорды, а “сапфировый”, цветочно-фруктовый, Хлое. Для рекламы сестры позировали в нарядах соответствующей цветовой гаммы, которые эксклюзивно для них изготовила марка Di Petsa.

Получив такой положительный отклик от поклонников и друзей касательно нашей первой парфюмерной коллекции, мы решили сделать еще более крутой запуск “бриллиантовых” ароматов. Каждый аромат уникален по-своему, как и мы,

– написала в Instagram Ким. Релиз коллекции запланирован на 18 сентября, стоимость одного флакона парфюма составит 40 долларов, а набора из трех – 110 долларов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Мнение: Комната с любовниками

13.08 / Как утонул «Курск» и кто в этом виноват

14.07 / Медики назвали три опасных свойства кардамона для организма

04.08 / Запад затаил дыхание в ожидании “большого сюрприза” от Путина

12.07 / Война: Какие тайны хранят на дне Балтики «охотники» за советскими подлодками

02.07 / Apple раскрыла тайну отсутствия в iPad приложения-калькулятора

31.07 / В Омске неизвестный мужчина напал на шестилетнюю девочку

11.07 / «Как отец с дочкой»: Помолодевшая Анжелика Варум поделилась совместным снимком с Леонидом Агутиным

04.08 / Погибли люди: под Москвой разбился дельтаплан

07.08 / Спецслужбы Великобритании предупредили об опасности на курортах Турции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска