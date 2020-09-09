СК заявил о попытке окружения замглавы Минэнерго оказать давление на свидетелей

09.09.2020, 20:25, Новости дня

Друзья и близкие замминистра энергетики РФ Анатолия Тихонова, обвиняемого в мошенничестве на 603 млн рублей, пытались оказать давление на свидетелей, сообщил следователь в Басманном суде Москвы.

«Следствие располагает оперативными данными, что близкие, окружение Тихонова, пытались предпринять действия, направленные на давление на свидетелей», – передает РИА «Новости» его слова.

Отмечается, что суд рассматривает вопрос об аресте Тихонова, таким доводом следователь обосновал необходимость этой меры пресечения.

Кроме того, следователь сообщил, что обвиняемый владеет недвижимостью во Франции, передает ТАСС.

«Согласно рапорту оперативного сотрудника, у Тихонова имеется недвижимое имущество на территории Франции», – добавил он.

Однако представители защиты Тихонова заявили, что он не причастен к хищению.

«Мы уверены в своей невиновности и намерены ее доказать», – сообщил один из адвокатов.

Кроме того, «российское энергетическое агентство» (РЭА) Минэнерго РФ признано потерпевшей стороной по угловому делу о хищении более 600 млн рублей.

«Потерпевшей стороной признано ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Минэнерго России», – огласила судья материалы дела.

Ранее сообщалось, что Тихонов, по версии следствия, занимался махинацией в должности директора государственного предприятия «Российское энергетическое агентство». Махинации, как полагают следователи, проходили во время создания некоей информационной системы. Также к хищению причастны советник Тихонова Роман Рыжков, и вице-президент АО «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков.

Во вторник сообщалось, что Тихонов был задержан по подозрению в мошенничестве. СМИ отмечали, что Тихонов не признавал свою вину.