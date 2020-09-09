 

Третьяковскую галерею раскритиковали за провокационную картину

09.09.2020, 20:23, Разное

В Третьяковской галерее в рамках экспозиции “Поколение XXI” была представлена картина Алексея Каллимы “Между случайностью и необходимостью”, изображающая отдых чеченских террористов. Сам художник отмечал, что во многих своих работах использует романтизированные образы воевавших с Россией боевиков.

“Это разжигание ненависти. Это экстремизм”, – цитирует “Царьград” предпринимателя Константина Малофеева. Он назвал произошедшее уголовным преступлением и отметил, что общество “Двуглавый орел” готовится к соответствующим юридическим действиям.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Захарова жестко высказалась о задержании россиян в Белоруссии

08.07 / Приглашенный редактор Ирина Дубцова: 10 фактов обо мне, которые никто не знает

24.07 / Звезда сериала “Клуб” Анастасия Задорожная возобновляет музыкальную карьеру

02.07 / Сенатор Пушков заявил о слабости Зеленского: Убежал и забился в угол

31.07 / Мнение: Израиль задумал вытеснить российский газ из Европы

03.09 / Эксперт назвал один из итогов выборов в сентябре

28.07 / Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц поделились фотографиями с помолвки

24.07 / В Роскачестве дали советы по правильному выбору мороженого

10.08 / Ученые доказали способность кошек переносить коронавирус

05.09 / Мнение: Вакцинация на камеру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска