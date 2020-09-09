Третьяковскую галерею раскритиковали за провокационную картину

09.09.2020, 20:23, Разное

В Третьяковской галерее в рамках экспозиции “Поколение XXI” была представлена картина Алексея Каллимы “Между случайностью и необходимостью”, изображающая отдых чеченских террористов. Сам художник отмечал, что во многих своих работах использует романтизированные образы воевавших с Россией боевиков.

“Это разжигание ненависти. Это экстремизм”, – цитирует “Царьград” предпринимателя Константина Малофеева. Он назвал произошедшее уголовным преступлением и отметил, что общество “Двуглавый орел” готовится к соответствующим юридическим действиям.