 

Медик объяснил, почему чихать очень полезно для здоровья

09.09.2020, 20:17, Разное

Доктор Сатиш Говиндарадж из Нью-Йорка объяснил, почему чихать очень полезно для здоровья. Во время этого процесса организм избавляется от аллергенов и вредных микроорганизмов.
Чихание является естественным процессом организма на раздражение слизистой оболочки дыхательных путей. При этом процесс крайне сложно контролировать и практически невозможно предсказать. Несмотря на это, некоторые пытаются подавить желание чихнуть. Подобное, по мнению медика, чревато неприятными последствиями, среди которых инфекционные заболевания. Во время чиха происходит не только расслабление, но и моментально очищаются дыхательные пути от скопившейся пыли и вредных микробов. Последние, в свою очередь, могут провоцировать развитие простудных заболеваний.

Помимо микробов и пыли, раздражать слизистую могут природные и синтетические аллергены. Таким образом организм очищается и от их негативного воздействия. В завершении обращения доктор Говиндарадж советует обратить внимание на интенсивность чиха. Если у человека часто появляется непреодолимое желание чихнуть, то подобное может указывать на раннюю стадию инфекционного заболевания.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / На 50 метров трезвее

22.07 / Мнение: Это лекарство

15.08 / Попаданец из белорусского будущего

12.08 / Акакор – таинственный город на Амазонке, где жили сбежавшие нацисты и … пришельцы

07.08 / Украинские спецслужбы назвали причастными к задержанию россиян под Минском

04.07 / Мнение: Выбирай любого, всё оплачу…

20.08 / Три встречи с чудовищем Вендиго

22.07 / Екатерина Варнава, Полина Гагарина, Рената Литвинова, Агата Муцениеце и другие на открытии бутика Bvlgari

14.07 / Кети Топурия спровоцировала разговоры о свадьбе, показав кольцо с бриллиантом

22.08 / Сущий яд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска