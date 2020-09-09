Медик объяснил, почему чихать очень полезно для здоровья

09.09.2020, 20:17, Разное

Доктор Сатиш Говиндарадж из Нью-Йорка объяснил, почему чихать очень полезно для здоровья. Во время этого процесса организм избавляется от аллергенов и вредных микроорганизмов.

Чихание является естественным процессом организма на раздражение слизистой оболочки дыхательных путей. При этом процесс крайне сложно контролировать и практически невозможно предсказать. Несмотря на это, некоторые пытаются подавить желание чихнуть. Подобное, по мнению медика, чревато неприятными последствиями, среди которых инфекционные заболевания. Во время чиха происходит не только расслабление, но и моментально очищаются дыхательные пути от скопившейся пыли и вредных микробов. Последние, в свою очередь, могут провоцировать развитие простудных заболеваний.

Помимо микробов и пыли, раздражать слизистую могут природные и синтетические аллергены. Таким образом организм очищается и от их негативного воздействия. В завершении обращения доктор Говиндарадж советует обратить внимание на интенсивность чиха. Если у человека часто появляется непреодолимое желание чихнуть, то подобное может указывать на раннюю стадию инфекционного заболевания.