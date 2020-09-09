«Это стыдно» – педиатр Бутрий о скандале с публикацией про вакцину РФ в Lancet

09.09.2020, 20:15, Разное



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«Это стыдно, это в очередной раз демонстрирует кризис отечественной науки, но это не является доказательством неэффективности новой прививки», – написал Сергей Бутрий на своей странице в Facebook. Он также заявил, что намерен привиться российской вакциной Sputnik V от коронавируса, но не готов рекомендовать своим пациентам последовать его примеру.

«Меня тоже регулярно спрашивают, буду ли я прививаться сам, и буду ли рекомендовать вакцину пациентам? Я отвечаю так: да, я буду прививаться сам (мне кажется она не должна принести вред, а может даже и защитит, хоть немного; и я слишком верю в науку чтобы не испытать ее на себе) и нет, я не буду рекомендовать это своим пациентам (для этого у меня нет ровным счетом никаких оснований, ни научных, ни моральных). Каждый пусть решает сам за себя и своих детей», – отметил педиатр.

По словам специалиста, многие его коллеги будут охотно прививаться, но в то же время немало врачей, которые «брезгуют вводить в себя настолько малоизученный препарат. Обе эти позиции имеют полное право на существование, считает Бутрий.

Накануне НИЦЭМ им. Гамалеи категорически опроверг заявления итальянских ученых, обративших внимание на “странности” в описании вакцины, сообщив, что опубликованные данные являются достоверными и точными и прошли экспертизу у пяти рецензентов The Lancet. «Мы представили именно те данные, которые получили, а не те, которые должны нравиться итальянским экспертам», – говорится в заявлении с российской стороны.