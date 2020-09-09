 

«Это стыдно» – педиатр Бутрий о скандале с публикацией про вакцину РФ в Lancet

09.09.2020, 20:15, Разное


2
минуты

«Это стыдно, это в очередной раз демонстрирует кризис отечественной науки, но это не является доказательством неэффективности новой прививки», – написал Сергей Бутрий на своей странице в Facebook. Он также заявил, что намерен привиться российской вакциной Sputnik V от коронавируса, но не готов рекомендовать своим пациентам последовать его примеру.

«Меня тоже регулярно спрашивают, буду ли я прививаться сам, и буду ли рекомендовать вакцину пациентам? Я отвечаю так: да, я буду прививаться сам (мне кажется она не должна принести вред, а может даже и защитит, хоть немного; и я слишком верю в науку чтобы не испытать ее на себе) и нет, я не буду рекомендовать это своим пациентам (для этого у меня нет ровным счетом никаких оснований, ни научных, ни моральных). Каждый пусть решает сам за себя и своих детей», – отметил педиатр.

По словам специалиста, многие его коллеги будут охотно прививаться, но в то же время немало врачей, которые «брезгуют вводить в себя настолько малоизученный препарат. Обе эти позиции имеют полное право на существование, считает Бутрий.

Накануне НИЦЭМ им. Гамалеи категорически опроверг заявления итальянских ученых, обративших внимание на “странности” в описании вакцины, сообщив, что опубликованные данные являются достоверными и точными и прошли экспертизу у пяти рецензентов The Lancet. «Мы представили именно те данные, которые получили, а не те, которые должны нравиться итальянским экспертам», – говорится в заявлении с российской стороны.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Астрономы обнаружили неподалеку от Солнца пригодные для жизни планеты

27.06 / Бросивший пить Харатьян призвал не осуждать Ефремова «Это крест, который он будет нести всю жизнь»

25.06 / Мнение: Гербициды или скрытый ужас будущего

27.06 / Личное: Не мужик ты боле, не мужик!

11.08 / Мнение: Сбербанк: сообщить о мошенничестве

24.07 / Мнение: Нитка натурального жемчуга в современном дресс-коде

08.07 / Мнение: Больное правосудие

27.07 / Redmi презентует совершенно новый смартфон с мощным аккумулятором

03.09 / Анна Семенович показала в Сети пикантные кадры из бани

22.07 / Педиатры бьют тревогу: пандемия лишила детей нормального сна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска