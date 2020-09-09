Мнение: Увольнение за арбуз, выигрыш 20 билетов из 20 и регистрация иностранцев в России

09.09.2020, 20:01, Разное

1. Яркая этнографическая история из США. Пожарного из Детройта уволили только за то, что он принёс своим коллегам арбуз. Представляю, как бы это смешно звучало в российских реалиях:

— За что Иванова-то уволили?

— Да он товарищей арбузом угостил.

— И что, арбуз отравленный был? Или он украл его, может?

— Ты не понимаешь. Арбуз — ягода расизма!

https://www.fox2detroit.com/news/detroit-firefighter-fired-for-bringing-watermelon-to-station

…41-летний Роберт Паттинсон отправился на встречу со своими новыми коллегами, чтобы представиться им… <…> Начальник второго батальона Шон МакКарти называет это традицией среди пожарников.

“Это не обязательно, это добровольно”, говорит он. “Вы приходите с подарками. Обычно это пончики, но вы можете принести всё, что захотите.”

И вот, Паттинсон, находящийся на испытательном сроке, решил принести арбуз, обёрнутый в розовую ленту. В ответ, как сообщается, некоторые афроамериканские пожарники немедленно обиделись, так как 90% персонала в этом отделении являются чернокожими.

У афроамериканцев особые отношения с арбузами. Арбуз стал в США символом расизма, так как после отмены рабства многие негры выращивали арбузы, и так как негры действительно любят этот круглый продукт. Пожарный поступил недальновидно – как если бы он пришёл в часть, где работают русские пожарные, и угостил их водкой. Ведь это было бы совершенно нестерпимо с точки зрения нашей культуры, верно?

2. Чернокожему американцу выпала редкая удача — он выиграл сразу по 20 лотерейным билетам:

https://lenta.ru/news/2020/09/07/jackpot/

Житель американского города Саут-Бостон, штат Вирджиния, выиграл 20 раз в результате одного розыгрыша лотереи. Об этом сообщает издание UPI.

Тони Майлс (Tony Miles) купил 20 одинаковых билетов к розыгрышу, который состоялся 22 августа. На каждом из них были указаны числа: 1, 9, 2, 9.

Все выпавшие числа совпали с указанными на лотерейных билетах, и каждый из них принес Майлсу по пять тысяч долларов (376 тысяч рублей). Общая сумма выигрыша составила 100 тысяч долларов (7,6 миллиона рублей).

Победитель рассказал, что собирается потратить полученный приз на оплату счетов.

Последняя процитированная фраза в новости лишний раз подтверждает, что играть в лотерею — плохая жизненная стратегия. Согласно элементарным законом математики, выигрыш для большинства участников не покрывает понесённые затраты.

Гораздо лучше тратить свои средства и время на то, чтобы у вас не было неоплаченных счетов.

3. На фоне ухудшения демографической ситуации и падения численности рабочей силы в России начались законодательные послабления для мигрантов:

https://realty.rbc.ru/news/5f55e9089a7947305a16ee3b

Иностранцам, имеющим в собственности недвижимость на территории России, разрешили выступать в качестве принимающей стороны и регистрировать у себя в квартирах и домах граждан других государств. Соответствующий закон о правах подписан президентом России Владимиром Путиным и вступил в силу.

До принятия этого документа граждане других государств, владеющие недвижимостью в России, не могли временно регистрировать других иностранцев. Исключения предусматривались для высококвалифицированных специалистов. Согласно закону, для регистрации иностранного гражданина собственник квартиры должен в течение семи рабочих дней уведомить орган миграционного учета о его заселении.

Иностранные родственники россиян смогут получать многократные визы в Россию. При этом закон освобождает иностранцев — участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в страну соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей от обязанности вставать на учет по месту пребывания на срок, не превышающий 30 дней со дня прибытия.

Во всяком случае, это должно привести к некоторым улучшениям в плане миграционного учёта.