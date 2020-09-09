Умер ветеран АТО Янтарь, споривший с Зеленским на Донбассе

09.09.2020, 19:56, Новости дня

9 сентября скончался руководитель Николаевской областной организации партии “Национальный корпус”, ветеран антитеррористической операции Денис Янтарь. Об этом сообщило издание “НикВести”.

31-летний активист умер после курса химиотерапии – в августе у него обнаружили лейкоз.

Янтарь был активным участником Революции достоинства. После начала войны на Донбассе стал волонтером, помогал батальону “Азов”, затем сам ушел на фронт. Участвовал в боях за Гранитное и Широкино в Донецкой области.

В 2016 году он возглавил николаевскую организацию “Национального корпуса”.

Янтарь стал широко известен благодаря спору с президентом Владимиром Зеленским в Золотом Луганской области. 26 октября 2019 года в районе, где должно было произойти разведение сил и средств, глава государства эмоционально пообщался с добровольцами и потребовал вывезти оружие. “Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал: оружие убери”, – сказал Зеленский Янтарю. Тот утверждал, что разведение войск – бессмыслица.