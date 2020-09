Туск предложил номинировать супругов Тихановских на Нобелевскую премию мира

09.09.2020, 19:56, Новости дня

Белорусскую оппозиционерку, соперницу президента Беларуси Александра Лукашенко на президентских выборах Светлану Тихановскую и ее мужа, который до сих пор находится в тюрьме, нужно номинировать на Нобелевскую премию мира.

Об этом заявил в своем Twitter бывший премьер-министр Польши, экс-президент Европейского совета и председатель Европейской народной партии Дональд Туск.

“Я считаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира”, – написал Туск.

По словам экс-премьера Польши, это нужно сделать для того, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, которые принимали участие “в этом самом мирном движении в республике за многие годы”.

“I believe it will be a strong signal if the EU nominates Svetlana Tikhanovskaya and her husband Sergei, who is still in prison, for the Nobel Peace Prize, to pay tribute to all Belarusians engaged in this most peaceful movement in years”.

— Donald Tusk (@donaldtuskEPP) September 9, 2020

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. Бабарико был арестован и не смог принять участие в выборах. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Всего на акциях протеста задержали более 10 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

14 августа Тихановская объявила о создании координационного совета для передачи власти. 18 августа в штабе Тихановской сообщили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко. Сама оппозиционерка находится в Литве.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.