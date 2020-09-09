 

Кабмин Украины отменил самоизоляцию для студентов с оккупированных территорий

09.09.2020, 19:56, Новости дня

Кабинет Министров Украины 9 сентября внес изменения в постановление № 641  от 22 июля 2020 года, которые позволят абитуриентам и студентам с временно оккупированных территорий не проходить 14-дневную самоизоляцию при пересечении контрольных пунктов въезда и выезда. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

“Проектом постановления предусматривается, что молодые люди, которые прибывают с временно оккупированных территорий, могут присоединиться к учебному процессу без самоизоляции или обязательного тестирования. Также эти условия распространяются на лиц, которые их сопровождают”, – отметил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский, передает “Укрінформ”.

12 августа Кабинет Министров Украины упростил правила пересечения КПВВ абитуриентами из временно оккупированного Россией Крыма. Им дали возможность въезжать и выезжать из Украины  без обязательной самоизоляции.

3 июля Верховная Рада приняла закон, которым освободила абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма от необходимости проходить внешнее независимое оценивание (ВНО) для поступления во все вузы страны.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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