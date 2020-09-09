Наташа Королева рассказала о сложных отношениях с Пугачевой из-за Николаева

09.09.2020, 19:53, Разное

Певица Наташа Королева в рамках нового интервью пояснила о довольно сложных отношениях с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. По ее словам, конфликт возник из-за композитора Игоря Николаева.

Наташа Королева познакомилась с Аллой Пугачевой после перезда из Киева. Исполнительницу привели к Примадонне и представили как начинающую певицу. В Королеву влюбился Игорь Николаев, который давно дружил с Пугачевой.

Николаев являлся «придворным композитором» для знаменитости. С 18 лет Примадонна буквально дала ему путевку в жизнь. Вдруг Николаев влюбился в начинающую певицу из Киева, именно так Королеву представили Примадонне.

Вместе с композитором она побывала в квартире Аллы Борисовны, которая находится в центре Москвы. Королева не являлась поклонницей артистки, но в то же время уважала ее, как и все в СССР. Пугачева пыталась устроить Королевой различные проверки, поскольку переживала, как сложится судьба Игоря Николаева, состоявшегося на тот момент в официальном браке с Еленой Кудряшевой.

До сих пор между певицами сохраняется так называемая дистанция. Однако Королева благодарит Пугачеву за поддержку, когда та разводилась с Игорем Николаевым.