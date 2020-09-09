Федор Добронравов стал заложником своей роли в «Сватах»: «Народная любовь – палка о двух концах»

09.09.2020, 19:53, Разное

Федор Добронравов пояснил о том, как стал заложником одной роли. Воплотивший в телесериале «Сваты» образ Ивана Будько Народный артист РФ называет народную любовь «палкой о двух концах».

Случаи, когда сверхуспешная роль становится для актеров своего рода клеймом, в истории кинематографа множество. Режиссеры и продюсеры боятся снимать артистов в иных образах, боясь негативного восприятия зрителем всей картины. Комедийный имидж Федора Добронравова, возникший после его появления в сериале «Сваты», также стал своего рода испытанием. Кроме народной любви селебрити получил также проблемы с другими амплуа.

При этом артист снимался в фильмах и сериалах самых разных жанров, и все роли для него, по его признанию, родные. Но самый большой успех принесла роль в юмористической ленте «Сваты», вот уже несколько сезонов радующая телезрителей РФ и ближнего зарубежья. Она значительно увеличила количество поклонников артиста, однако поставила под угрозу дальнейшее творческое развитие и рост. Говоря об этом, Добронравов вспоминает о таких знаменитых коллегах, как Вячеслав Тихонов или Борис Бабочкин. В восприятии большинства киноманов они ассоциируются до сих пор прежде всего со Штирлицем и Чапаевым. При этом у них есть и другие, не менее талантливо исполненные роли.

Что же до своей карьеры, то звезда «Сватов», «Ликвидации», «Тайн дворцовых переворотов» и многих других картин уверен, что самые интересные работы еще впереди. Сейчас Добронравов не только активно задействован в театре, кино и на телевидении, но и продюсирует новые фильмы в самых разнообразных стилях и с абсолютно отличающимися ролями. При этом комедийный жанр артист не оставит, ведь о нем будущая звезда мечтал с детства, дважды пытаясь поступить в цирковое училище. Как пишет издание «Телепрограмма», седьмой сезон «Сватов» выйдет уже совсем скоро. При этом он станет последним для популярной картины.