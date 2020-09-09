Экс-министр обороны Болгарии: власти скрывают правду об отравлении бизнесмена Гебрева

09.09.2020, 19:45, Разное

Власти Болгарии скрывают информацию по делу Эмилиана Гебрева, торговца оружием, на жизнь которого покушались с использованием похожего на «Новичок» боевого отравляющего вещества. С таким заявлением в эфире телеканала bTV выступил бывший министр обороны Болгарии, а ныне эксперт в области национальной безопасности Бойко Ноев.

Как известно, напоминает он, Гебрев направил открытое письмо премьер-министру Бойко Борисову и генеральному прокурору Ивану Гешеву с копией послам стран ЕС в Болгарии, в котором потребовал, чтобы кейс с двойной попыткой его отравления в 2015 году был включен в дискуссии по этой теме, которые идут в ЕС и НАТО. Гебрев недавно сообщал прессе, что симптомы его отравления были схожи с теми, которые наблюдались у Алексея Навального.

Сам Гебрев не смог получить результаты своих анализов из лаборатории финского Института по проверке выполнения Конвенции о запрещении химического оружия (VERIFIN). По информации The Insider и Bellingcat, лаборатория не смогла ни вернуть их, ни объяснить, куда они исчезли. Ранее VERIFIN установил следы двух органофосфатов — боевых отравляющих веществ нервно-паралитического действия. К этой же группе фосфорорганических соединений было впоследствии отнесено вещество, которым пытались ликвидировать Скрипалей.

Бойко Ноев считает, что следственным органам в Болгарии не дали возможности выяснить правду об отравлении оружейного бизнесмена, а расследование было остановлено «по договоренности с Россией».

Bellingcat, The Insider и Der Spiegel рассказывали о восьми сотрудниках Главного управления Генерального штаба РФ (бывшее ГРУ), которые могут быть причастны к покушению на Гебрева. «Если бы это дело было доведено до конца, оно указало бы на ту мафию, против которой люди протестуют на площадях», — пояснил Ноев.

Как известно, участники массовых выступлений по всей Болгарии уже третий месяц требуют отставки правительства и генерального прокурора. Протесты начались с призыва президента Болгарии Румена Радева «изгнать мафию» из исполнительной власти.

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Болгария, утверждает Ноев, отказалась от помощи Организации по запрещению химического оружия; прокуратура и МИД сделали все возможное, чтобы не использовать технические ресурсы ОЗХО.

«Вероятно, все еще существуют вещественные доказательства, которые скрыты от следствия, — сказал Ноев, — Человек Кремля в Болгарии – сам болгарский премьер-министр».

Выпускник МГИМО Бойко Ноев занимал должность министра обороны Болгарии дважды – в 1999-1995 и 1999-2001 гг. В 1996-1999 гг. он руководил постоянной дипломатической миссии Болгарии при НАТО в Брюсселе.

Геннадий Габриэлян

корреспондент «Новой» на Балканах