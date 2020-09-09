Телезвезда – Личное мнение

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09.09.2020, 19:44, Разное

Анастасия Костенко (или как её называют, Новая Бузова) на фотографиях выглядит просто прекрасно.

Переехав вслед за мужем-футболистом в Казань, Костенко вдруг заскучала. Пить как Бузова девушка ещё не умеет, а потому нашла себе новое дело — пошла комментировать хоккейные матчи.

Где — футбол, а где — хоккей, спросите вы? Да какая разница, знает Костенко, заявив, что всё различие в том, что хоккей менее травмоопасен.

Вот с такими глубокими познаниями и нужно комментировать матчи. Ну, а чего?

https://t.me/lenamiro/7086
Видео: Телеграм

Забежавший в студию министр спорта Татарстана поглумился над Новой Бузовой, назвав её нуворишем.

Костенко, то ли не зная значения этого слова, то ли не поняв его из-за неправильного ударения, сделанного министром, согласилась с определением.

Да-да-да, я супруга Тарасова.

Сытый пряник Настеньки светился в эфире начищенным самоваром. В смысле, таким же большим и круглым пятном.

Болельщики Ак Барса почему-то не оценили новую телеведущую трансляций своего хоккейного клуба.

Может, просто завидуют футболисту Тарасову, который живёт с такой красивой и умной женщиной?

Как считаете?

Источник: Лена Миро



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