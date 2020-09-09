Отец рассказал о местонахождении исчезнувшей соратницы Тихановской

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09.09.2020, 11:43, Разное

Женщина, пропавшая 7 сентября, находится в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске. Александр Колесников отметил, что руководитель следственной группы главного следственного управления СК Белоруссии позвонил ему и уведомил, что его дочь арестована и предложил привезти передачу.

Ранее Госпогранкомитет республики сообщил о попытке силового прорыва на Украину оппозиционерами Марией Колесниковой, Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым. Утверждалось, что в пункте пропуска “Александровка” при досмотре автомобиля их машина резко рванула вперед, сбив пограничника, после чего из авто буквально выпихнули соратницу Светланы Тихановской.

Появилась информация и о том, что на Марию Колесникову оказывали давление, принуждая покинуть Белоруссию. Но оппозиционерка разорвала свой паспорт на границе. Активистка была задержана белорусской стороной. При этом о ее местонахождении ничего не было известно.

Как писали “Дни.ру”, ранее экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала исчезновение соратницы. Политик считает это похищением. Главная соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко уверена, что это попытка сорвать работу Координационного совета. “Но это нас не остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу”, – заявила Светлана Тихановская.

Напомним, выборы главы республики прошли 9 августа. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить протесты и митинги. Они столкнулись с правоохранителями. Создание Координационного совета для передачи власти в стране инициировала экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.



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