Житель Кубани разбил кувалдой свой автомобиль из-за неработающего сигнала

09.09.2020, 19:37, Разное

Свидетелями необычного происшествия стали краснодарцы.

Во время одной из дорожных пробок на улице Красная водитель внедорожника нанёс многочисленные удары кувалдой по кузову своего автомобиля. В итоге транспортное средство не смогло двигаться самостоятельно, и затор только увеличился до эвакуации джипа.

Как пояснил мужчина, причиной столь резкой реакции стало внезапно сломавшееся устройство подачи звукового сигнала, по его словам, полностью исключившее возможность дальнейшего передвижения.

– Как же я буду по городу без сигнала ездить? Все же такие тупорезы. На светофорах стоят, а тут пробка. Я сигналю, сигналю, а они не едут, дебилы. В среднем я сигналю 200-400 раз в день, иногда просто для самоуспокоения, а тут пробка. Что оставалось делать? — сказал водитель.

Похвалили краснодарца и в краевом ГИБДД.

– Как говорится в правилах дорожного движения. Эксплуатация транспортного средства с неисправным устройством подачи звукового сигнала запрещена. В случае, если бы водитель продолжил движение, ему был бы выписан штраф. Если говорить о том, что он разбил свой автомобиль, то это его личное имущество, имеет право с ним делать что угодно, — пояснил инспектор.

Мужчина добавил, что не сожалеет о содеянном и готов повторить свои действия в случае подобной неисправности. За новым автомобилем по традиции он отправится в Абхазию.