Полиция Портленда арестовала 11 человек

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09.09.2020, 19:25, Новости дня

Полиция арестовала 11 человек в Портленде, где уже более 100 дней идут протесты против расизма и жестокости со стороны полицейских.

Во вторник вечером демонстранты прошли маршем к зданию транспортной полиции. Там некоторые из них встали на рельсы, что мешало проезду поездов. В полиции добавили, что другие протестующие стояли на улице, перекрывая движение автотранспорта.

Полиция приказала демонстрантам разойтись, и некоторые из них послушались, а другие продолжали маршировать по улицам и бросать в офицеров яйца, бутылки с водой и другие предметы.

Полиция Портленда заявляет, что использовала снаряжение для сдерживания толпы, но не применяла слезоточивый газ.

О пострадавших информации не поступало, однако полиция арестовала 11 человек по обвинениям в воспрепятствовании работе правоохранительных органов, хулиганстве, сопротивлении при аресте и попытке побега.

В Портленде уже более трех месяцев ежедневно проходят акции протеста, которые иногда выливаются в ожесточенные столкновения между демонстрантами и полицией, а также между правыми и левыми группами.



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