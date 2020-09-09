Звезда сериала “Сваты” Добронравов о любви народа: Палка о двух концах

09.09.2020, 19:23, Разное

Тем не менее, Федор Добронравов считает, что популярность у аудитории

– “палка о двух концах”. Из-за народной любви многие артисты превращались в

актеров одной роли.

“Взять хотя бы

Вячеслава Тихонова с его Штирлицем”, – заметил Федор Добронравов. Также звезда

сериала “Сваты привела в пример актера Бориса Бабочкина, который запомнился

зрителю только как исполнитель роли Чапаева.

Знаменитость

подчеркнула, что на судьбу не жалуется. Федор Добронравов считает, что

самые лучшие роли у него еще впереди.

Добронравов не скрывает, что болен работой. Ради того,

чтобы играть на сцене и сниматься в кино, артист многое вытерпел. Например,

безденежье. В 1990-м актеру пришлось мыть полы в Третьяковской галерее, зарабатывая на хлеб.

“Той зарплаты, которую я получал в театре, не хватало

катастрофически, у меня к тому времени было уже двое детей”, – признался актер

сериала “Сваты”.

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Публикация от Федор Добронравов (@dobronravov.fedor) 7 Июл 2020 в 11:27 PDT

В сложные минуты Федора Добронравова поддерживала супруга.

По словам звезды сериала “Сваты”, жена взяла на себя все домашние дела,

занималась воспитанием сыновей. “Дала мне возможность заниматься только

профессией. Я очень благодарен ей за это”, – поведал актер сериала “Сваты”.