Зак Эфрон переехал в Австралию и встретил там новую любовь

09.09.2020, 19:20, Разное

Звезда “Классного мюзикла” и “Величайший шоумен” совсем не соблюдает карантинный режим, который до сих пор действует в некоторых штатах в Америке. И причина тому довольно проста: сам Зак все это время находился в Австралии, стране, где количество зараженных коронавирусом далеко не такое большое. В стране кенгуру актер оказался, желая скрыться от назойливых папарацци и громких вечеринок. И теперь, по слухам, даже намерен продать свой особняк в Лос-Анджелесе и переселиться на ПМЖ за океан – в район Байрон-Бэй. К тому же, как стало недавно известно, у актера появился еще один веский довод в пользу Австралии – ведь именно здесь он нашел новую любовь.

Вопреки надеждам Зака, папарацци все же нашли его и по другую сторону земного шара. Они же и сфотографировали его держащимся за руки с девушкой по имени Ванесса Валладарес. Ванесса, по-видимому, является блогером, с Заком же она познакомилась в местном кафе General Store, где работала официанткой.

Зак познакомился с Несс этим летом. Они начали проводить время вместе в июле и не так давно отправились в горы кататься на лыжах. По ним видно, что им хорошо друг с другом. Она проводит у него дома много времени,

– сообщил анонимный источник американскому изданию People. Позже портал Daly Mail также написал, что вскоре после знакомства с Заком Ванесса уволилась из кафе и практически переселилась к актеру.

Зак Эфрон Ванесса Валладарес

Судя по Instagram Ванессы, все свободное время пара проводит на пляже, наслаждаясь местным климатом. И возвращаться обратно в Голливуд Эфрон не намерен. Впрочем, актер не зарекается от продолжения съемок – просто теперь он, как и его коллега и живущий неподалеку актер Крис Хемсворт, по-видимому, будет просто летать в Лос-Анджелес для заключения выгодных контрактов. Ранее Зак Эфрон встречался со своей коллегой по фильму “Классный мюзикл” Ванессой Хадженс. Их роман продлился 5 лет, пара распалась в 2010 году. С 2014 по 2016 год актер также состоял в отношениях с моделью Сами Миро.