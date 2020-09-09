Ученые назвали норму потребления алкоголя для больных диабетом

09.09.2020, 19:17, Разное

Учёные из Американской кардиологической ассоциации назвали норму потребления алкоголя для больных диабетом второго типа. Оказалось, что даже умеренные порции горячительных напитков значительно повышают риск развития гипертонии.

Исследование стало частью программы «Действия по контролю сердечно-сосудистого риска при диабете» и включает в себя данные о 10 тыс. пациентов, которых наблюдали с 2001 по 2005 год на территории США и Канады. Средний возраст участников составлял 63 года, а больше половины испытуемых оказались мужчины. Авторы эксперимент попросили заполнить участников анкету, где требовалось указать количество выпиваемого алкоголя в неделю. Всех пациентов разделили по группам. В первой оказались граждане, которые выпивали от 1 до 7 порций горячительных напитков. Во вторую назначили участников с умеренным пристрастием к спиртному – 8-14 порций в неделю. Третья состояла из сильно пьющих, которые употребляли более 15 порций алкоголя. Под одной дозой подразумевается 350 грамм пива или 140 грамм вина. В случае с более крепким напитком дозировка составляет всего 40 грамм.

По итогу эксперимента оказалось, что незначительные дозы до 7 порций практически никак не влияют на артериальное давление. В случае увеличения количества риск гипертонии возрастает на 79%, а при употреблении внушительного количества спиртосодержащих напитков риски увеличиваются до 200%. При этом все пациенты с диабетом и так подвержены гипертонии. Таким образом учёные настоятельно не рекомендовали вообще употреблять спиртное в случае диабета и кардинально изменить образ жизни.