Российский истребитель перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем

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09.09.2020, 19:08, Новости дня

Российский Су-27 перехватил самолета-разведчик ВВС США над акваторией Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной.

Над нейтральными водами Черного моря российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к государственной границе РФ воздушную цель, передает ТАСС.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал ее как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении НЦУО.

Во вторник российский истребитель Су-27 перехватил самолеты-разведчики американского и шведского над Балтийским морем.

Газета ВЗГЛЯД регулярно информирует о перехватах ВВС РФ иностранных самолетов над Балтикой и над Черным морем. Во вторник над Баренцевым морем было перехвачено норвежское патрульное воздушное судно.



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