Эксперт: В подобных АУЕ сообществах состоит порядка 25 миллионов россиян

09.09.2020, 19:08, Новости дня

Если процесс по пресечению распространения сообществ АУЕ будет системным, а также если удастся договориться с социальными сетями и месенджерами, чтобы они вовремя останавливали развитие таких движений, то в конечном итоге все это даст позитивный результат, сообщила газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

В Свердловской области несколько человек впервые осудили по ряду статей за создание интернет-сообщества АУЕ («Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство») и различные призывы к экстремистской деятельности. Одного из участников приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

«На самом деле такие сообщества, в данном случае их называют АУЕ, хотя примерно с 2018 года они стали составной частью сообщества так называемого ультрадвижения, которое также включает в себя околофутбольных хулиганов и другие подобные сообщества экстремистского толка, давно стали проблемой в социальных сетях. Причем не только среди взрослых, но и среди детей. По нашим данным, в таких сообществах сейчас порядка 25 млн подписчиков из России, из них около семи миллионов детей», – говорит Мизулина.

Эксперт рассказывает, что еще в 2018 году руководитель Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская обратила внимание на данную проблему, после чего направила соответствующее обращение спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Затем была организована специальная рабочая группа, которая занимается подготовкой законопроекта по введению определенных обязанностей для социальных сетей, чтобы впоследствии пресечь появление и распространение в Сети подобных групп.

«На сегодняшний день эта проблема носит совершенно колоссальный размах, и мы очень рады, что наконец-то видим первые шаги со стороны правоохранительных органов. Но проблема в том, что создатели подобных сообществ зачастую одновременно ведут десятки групп в социальных сетях. Я думаю, что если процесс по пресечению распространения такого рода сообществ будет системным, и если нам и государству удастся подключить к этому процессу и социальные сети, и мессенджеры, чтобы они сами такие группы находили и останавливали их развитие, то в конечном итоге все это даст позитивный результат», – считает Мизулина.

В августе молодежное криминальное движение, или субкультура, АУЕ по решению Верховного суда РФ было признано экстремистской организацией.