 

Мнение: Разгром координационного совета белорусской оппозиции

09.09.2020, 19:02, Разное

После похождений на границе с Украиной, Колесникову перевезли в Минск и запихнули в СИЗО №1. Туда же и по тому же обвинению в призывах к захвату государственной власти доставили адвоката Максима Знака, который как и Колесникова входил в президиум Координационного Совета оппозиции.
Теперь смотрим на президиум https://rada.vision/prezidium КС оппозиции и его персональный состав:

1. Алексиевич – 26 августа вызывалась на допрос в СК Белоруссии.
2. Дылевский – получил 25 августа 15 суток ареста.
3. Латушко – бежал в Польшу в машине польского посла 2 сентября после того, как ему указали на то, что в противном случае против него возбудят уголовное дело.
4. Знак – арестован 9 сентября.
5. Власова – арестована 1 сентября по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
6. Ковалькова – после задержания, 5 сентября пешком перешла границу Белоруссии и Польши, где сейчас и находится.
7. Колесникова – арестована 8 или 9 сентября.

Таким образом, из всего президиума КС оппозиции на свободе и на территории Белоруссии осталась одна Алексиевич.
При этом Тихановская и Цепкало также находятся за границой, а Бабарико и Тихановский по-прежнему в СИЗО.
Можно ожидать, что в дальнейшем последуют аресты и выдворения с территории Белоруссии рядовых участников КС, некоторые из которых уже бежали или были выдворены на Украину, в Польшу или Литву или же вышли из состава КС оппозиции.

Таким образом, спустя месяц после выборов в Белоруссии и начала протестов, КГБ и МВД Белоруссии, полностью разгромили верхушку протестного движения, либо посадив ее, либо выдавив за рубеж. Разумеется, быстро и радикально понизить численность митингов они не могут, но вот разобраться с конкретными людьми, очень даже могут, что последовательно и демонстрируется с конца августа, покуда оппозиция занималась бесцельными брожениями и уличными перфомансами.

Собственно, Лукашенко сделал то, на что не хватило яиц у Януковича. Как показывает последнее интервью Лукашенко https://colonelcassad.livejournal.com/6157044.html, с имиджевыми издержками силового купирования последствий протестов 9-12 августа он вполне готов смириться. В итоге, спустя месяц политической борьбы, ожидаемого оппозицией предательства силовиков или раскола в окружении Лукашенко не произошло, общенациональная забастовка не случилась, митинги и марши не переросли в захват административным зданий, а санкции Запада не слишком заботят Лукашенко, чтобы он изменил курс на окончательный разгром беломайдана. Призывы оппозиции к России вести переговоры с ней, а не с Лукашенко, также остались без ответа.

В этом отношении, как уже отмечалось ранее, октябрь будет весьма жарким для белорусских оппозиционеров, учитывая, что в августе-сентября КГБ и МВД собирали данные по участникам и организаторам беспорядков, к которым будут все более активно стучаться в двери, по мере сокращения численности митингов, которые по сути вместо главного средства давления на Лукашенко, уже в ближайшее время станут для оппозиционеров единственным средством защиты от окончательной зачистки, вынуждая Лукашенко действовать более осторожно, чтобы не перегнуть палку и не плеснуть в костер свежую канистру бензина. Но проблема уголовного преследования для многих участников беспорядков и организаторов протестов это уже вопрос краткосрочной или среднесрочной перспективы.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Дмитрий Рогозин предложил засекретить положительные новости о компании SpaceX

03.07 / Мнение: Самая некачественная Тесла, Rolling Stones против Трампа и коронавирусный Амазон

28.08 / Мнение: О здоровье Алексея Навального

16.08 / Мнение: После

23.07 / Евсеев: железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» в ближайшие 5 лет поступит в ВС РФ

20.07 / Не тем забили трубы

11.08 / Мнение: Почему на улицах Беларуси не видно тех, кто голосовал “ЗА” Лукашенко?

30.06 / Лукашенко предупредил о возможном распаде Белоруссии

03.08 / Учёные обнаружили связь между ночным сном и риском развития слабоумия

13.07 / Ночной белковый перекус приводит к увеличению утреннего уровня сахара в крови

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска