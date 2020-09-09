 

«Уснул и не проснулся»: СМИ рассказали о трагической смерти сына Клюева

09.09.2020, 18:53, Разное

1 сентября на 77 году жизни после тяжелого заболевания скончался Народный артист РФ Борис Клюев. В СМИ вспомнили, как актер переживал трагическую смерть единственного сына, который «уснул и не проснулся».
Борис Клюев запомнился многим своими колоритными ролями в фильмах «Д’Артаньяне и трех мушкетера», «Приключениях Шерлока Холмса и Доктора Ватсона», «ТАСС уполномочен заявить», а также сериале «Воронины». Несмотря на тяжелое заболевания, он до конца оставался активным участником творческой жизни в стране. В одном из интервью отечественным изданиям он искренне пояснил о главной потере своей жизни, смерти сына.

Алексей Клюев умер в молодом возрасте, ему было всего 24 года от острой сердечной недостаточности в 1993 году. Несмотря на три брака, сын был единственным наследником Бориса Владимировича. При этом даже после такого удара судьбы актер, как настоящий служитель сцены, не отменил ни одного спектакля и продолжал работу. Это, впрочем, и помогло ему пережить горе от потери ребенка.

Народный артист рассказывал, что сын придерживался здорового образа жизни, и ничто не предвещало столь драматичный исход. Парень не употреблял алкоголь и не курил, однако и это не спасло его от смерти, по словам Бориса Клюева, сын умер во сне, просто не проснувшись в один из дней. Как пишет «Инфореактор», помогла актеру пережить трагедию супруга Виктория и огромная занятость на работе.



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