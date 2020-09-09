 

Алена Водонаева под дулом пистолета вернула экс-избраннику дорогие подарки

09.09.2020, 18:53, Разное

Модель и ведущая Алена Водонаева пояснила пользователям Instagram, как в своем время верунла все подарки экс-избраннику под дулом пистолета. Когда ей было 18 лет, она состояла в отношениях с сыном богатого человека.
Будучи студенткой, Водонаева уже имела возможность носить дорогостоящие вещи. Также возлюбленный подарил ей популярный в то время домашний телефон с отдельной трубкой. Водонаева спустя какой-то период приняла решение о завершении этих отношений. Тогда парень пришел к ней домой и потребовал отдать все его подарки. При этом в руках экс-избранника находился пистолет.

Теледива не понимает, в какой момент мужчины перестали быть щедрыми. Своего сына Водонаева учит, чтобы он делал подарки от души тому, кто для него дорог, и при этом опасался девушек, преследующих только материальные цели. Модель считает, что нельзя разочароваться в человек ебольше, нежели после того, как он заставил вернуть все презенты. В завершении поста знаменитость добавила, что второму мужу от нее досталось очень много ценных вещей, а ей пришлось довольствоваться одним котом.



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