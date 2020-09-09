Ликвидировано министерство по делам Северного Кавказа

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09.09.2020, 18:48, Новости дня

В РФ ликвидировали министерство по делам Северного Кавказа, реализация государственной программы и развитие региона перешли в ведение Минэкономразвития.

Президент Владимир Путин упразднил министерство, после чего премьер Михаил Мишустин назначил бывшего главу ведомства Сергея Чеботарева заместителем министра экономического развития, передает РИА «Новости».

«Министерство по делам Северного Кавказа Российской Федерации официально ликвидировано. Министерство экономического развития Российской Федерации в полном объеме продолжает работу по развитию Северо-Кавказского федерального округа и реализацию соответствующей государственной программы, рассчитанной до 2025 года», – сообщили в ликвидированном ведомстве.

Направление курирует первый замминистра Минэкономразвития Михаил Бабич. Он провел с февраля 2020 года несколько встреч с главами регионов Северного Кавказа. После них были скорректированы планы в части социально-экономического развития макрорегиона, индустрии туризма и инвестполитики. Наряду с этим были выявлены и определены дополнительные точки роста.

«За это время была проведена большая работа по анализу текущего состояния развития регионов СКФО, выявлены системные проблемы и подходы к их решению, синхронизированы действия региональных властей и министерства по обеспечению исполнения мероприятий госпрограммы социально-экономического развития СКФО, что особенно важно в текущих социально-экономических условиях. Минэкономразвития будет уделять пристальное внимание вопросам развития округа, развития инфраструктуры, привлечения инвестиций, повышения уровня жизни жителей округа», – отметил Бабич.



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