 

Глава ДНР отменил приказ о ликвидации укреплений украинских силовиков

09.09.2020, 18:48, Новости дня

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин принял решение отменить приказ об уничтожении укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Шумы после того, как Киев согласился провести совместную инспекцию украинских инженерных сооружений у линии соприкосновения.

«В связи с тем, что мы наконец-то добились от украинской стороны проведения совместной инспекции украинских позиций, принял решение отменить приказ об устранении незаконных укреплений украинских вооруженных формирований в районе населенного пункта Шумы. В случае если по итогам проведения совместной инспекции будет установлено, что украинская сторона допустила нарушения дополнительных мер в части продвижения своих позиций вблизи населенного пункта Шумы и не будет их устранять, мы самостоятельно уничтожим указанные позиции», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, ДНР не оставит без внимания нарушения украинской стороной достигнутых договоренностей. «Еще раз подчеркиваю, что приоритетом для нас является четкое и неукоснительное выполнение достигнутых на минской площадке договоренностей. Тем не менее представители Украины должны ясно осознавать, что мы тщательно следим за ситуацией с выполнением данных договоренностей и не намерены закрывать глаза на факты грубейших нарушений с украинской стороны», – отметил Пушилин.

Напомним, 5 сентября глава ДНР заявил, что отдаст приказ уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина намерена созвать внеочередное заседание Контактной группы по Донбассу в режиме видеоконференции после заявлений ДНР о планах уничтожить инженерные сооружения украинской стороны у линии разграничения.

Позже в пресс-службе офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не обнаружила изменений в части позиций Вооруженный сил Украины в районе населенного пункта Шумы на линии соприкосновения в Донбассе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что происходит на линии разграничения и каким образом Украина спровоцировала ДНР на открытие огня?



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