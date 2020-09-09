Врио главы украинской таможни считает, что ответственность за нарушения на границе несут и предприниматели

09.09.2020, 18:40, Новости дня

Украинские предприниматели, которые торгуют продукцией, оформленной на таможне с нарушениями, тоже несут за это ответственность. Такое мнение врио главы Государственной таможенной службы Украины (ГТСУ) Андрей Павловский заявил в интервью, опубликованном 8 сентября на сайте ведомства.

“Таможня не может быть оторванной от общества, на которое она работает. Если в стране является устоявшейся традицией ввозить по документам денежного лохмотья брендовую одежду, которая затем продается в киевских магазинах за десятки тысяч гривен, то такие предприниматели также несут ответственность за коррупцию”, – сказал он.

Врио руководителя отметил, что ответственность также несут “СМИ, выполняющих заказы крупных контрабандистов, участвуя в их постоянной войне за влияние на таможню”.

“Руковожу таможней я три недели в статусе исполняющего обязанности. За этот короткий срок мы начали внедрять кардинальные изменения в этой системе. И за две недели работы в августе увеличили ежедневные платежи на 20%. Мы перевыполнили план поступлений в бюджет на 1,2 млрд грн. Как? Просто уничтожив схемы, которые за это короткое время нам удалось обнаружить. Рецепт очень простой. Понятно, что это не может нравиться тем, кто на таможне зарабатывает, занимается контрабандой и коррупцией”, – объяснил Павловский.

19 августа Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского. До него эту должность занимал Игорь Муратов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отмечал, что при Муратове таможня выполняла план поступлений ровно на 100%, и называл ситуацию удивительной.