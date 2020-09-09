Богдан: После парламентских выборов единственный раз в жизни был экстаз несексуального характера

09.09.2020, 18:40, Новости дня

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону рассказал, что не ожидал такого высокого результата партии “Слуга народа” на парламентских выборах 2019 года.

Гордон спросил, что почувствовал Богдан на следующий день после выборов.

“Это очень интересная история, потому что мы тесной компанией сидели до… буквально за день до проведения выборов. И прогнозы были абсолютно разные. Я был самый оптимистичный, говорил, что 180 [мандатов получим]. Было 100, 120, 150, самый оптимист был я – 180. И вот когда утром проснулись и я увидел табло… Я это называю “единственный раз в жизни экстаз несексуального характера” (по итогам выборов “Слуга народа” смогла сформировать монобольшинство, сейчас во фракцию входит 247 депутатов. – “ГОРДОН”)”, – вспомнил Богдан.

Он считает, что это уникальная ситуация в мировом масштабе.

“Это… я не знаю таких историй в мире. Когда такое число, такое монобольшинство, такой процент получен абсолютно демократичным путем. Где ни на секунду никаких не было влияний, вливаний денег, админресурса – ничего такого не было. И результат просто сногсшибательный”, – сказал бывший руководитель Офиса президента.

При этом Богдан признал, что к депутатам фракции у него много “критических замечаний”.

“Честно: сделать, собрать за два месяца такое количество народа и всех проверить… Это невозможно. Это срез общества. И там есть… Ну, это лицо общества, вот”, – убежден политик.

Он повторил свое более ранее заявление, что во фракцию попало много дураков.

“Но даже большое стадо дураков можно менеджировать….Нужна цель. “Вот мы все идем туда”. Ну, кнут и пряник. Те, кто идет хорошо, получают пряник. Те, кто идет плохо, получают кнут. Вот я так менеджировал эту ситуацию. Я вызывал депутатов: приезжал к ним в парламент, ругался, просил, защищал, нападал. Но оно куда-то шло. И было понятно куда. А вот сейчас проблема в том, что… А какая цель? Прожить еще день? Вот что является на сегодняшний день целью? Куда мы идем?” – отметил Богдан.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

На внеочередных парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели 5-процентный барьер.

Согласно опросу, который Социологическая группа “Рейтинг” провела в конце августа – начале сентября 2020 года, сейчас “Слугу народа” готовы поддержать 25,7% респондентов, которые намерены пойти на выборы и определились, за кого будут голосовать. Проходной барьер также преодолели бы “Оппозиционная платформа – За жизнь” (16,7%), “Европейская солидарность” (15,6%), “Батьківщина” (9,4%) и Радикальная партия Олега Ляшко (6%).