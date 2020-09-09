Богдан: Я говорил Зеленскому: “Я плохой полицейский. Я для того и существую, чтобы ты мог быть добрым”

09.09.2020, 18:40, Новости дня

Руководить Офисом президента сложнее, чем государством. Такое мнение в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону высказал бывший глава ОП Андрей Богдан.

“[Кем сложнее быть?] Руководителем Офиса. Это же фильтр: ты – печень, ты фильтруешь вопросы. Ты сложные вопросы, сложные проблемы – те проблемы, в которых нет хорошего решения – оставляешь на себя. Ты принимаешь решения”, – отметил бывший чиновник.

По словам Богдана, во время последнего разговора с президентом Владимиром Зеленским тот заявил, что на него “все жалуются”.

“Когда у нас состоялся последний разговор, мне Владимир Александрович сказал: “Слушай, на тебя все жалуются. Все ко мне приходят: депутаты, какие-то министры, какие-то люди, бизнесмены – и на тебя жалуются”. Я говорю: “Так правильно. Я плохой полицейский. Я для того и существую, чтобы ты мог быть добрым”. А сейчас [в Офисе президента] три добрых полицейских, и нет ни одного плохого, то оно не работает”, – заключил он.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент Владимир Зеленский уволил его с этой должности.

Глава государства сказал, что назначение Богдана было ошибкой. “Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности… Она его сильно меняет”, – заявил Зеленский.