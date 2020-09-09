Мы хотели узнать, что собаки думают о нашем мире»

09.09.2020, 18:08, Новости дня

Австрийские режисеры Эльза Кремсер (Elsa Kremser) и Левин Петер (Levin Peter) сняли документальный фильм о бродячих собаках. «Космические собаки» (Space Dogs) – это рассказ о двух очень разных ипостасях жизни домашних животных, ставших бездомными.

С одной стороны, это героические существа, которых на заре космической эры отлавливали на улице и делали из них «космонавтов», по большей части обреченных на страдания и гибель.

С другой – это несчастные безнадзорные животные, которые рыскают по улицам и задворкам большого города в поисках пропитания и каждодневно сталкиваются с проявлениями равнодушия и злобы.

В середине сентября компания Icarus Films выпускает эту картину в американский стриминговый прокат. Как сообщили режиссеры фильма, его покажут в конце сентября на международном кинофестивале в Одессе. В России его планирует к показу одна из стриминговых платформ.

Дух Лайки

«Мы хотели узнать, что собаки думают о нашем мире», – говорят сорежиссеры. В прошлом году, когда «Космические собаки» вышли на фестивальную орбиту, фильм показывался в Лейпциге, Севилье, Хьюстоне, Таллинне, Монреале, Турине, Сент-Луисе, был отмечен наградами в Локарно, Вене и Сантьяго.

В космической части фильма с помощью уникальных архивных видеоматериалов воскрешается ранний этап советской космической программы, когда для медицинских экспериментов и испытательных полетов использовались собаки и другие животные. В частности, зритель увидит Лайку, легендарную дворняжку, которая стала первым живым существом, совершившим полет в космос. Она погибла, как и десятки других животных, которые своими жизнями торили дорогу в заоблачные выси для первого поколения космонавтов. Многие слышали гораздо более мажорную историю Белки и Стрелки, которые стали первыми живыми существами, совершившими суточный орбитальный полет и благополучно вернувшимися обратно.

«Космические собаки». Courtesy photo

Согласно легенде, на которую ссылаются создатели фильма, дух бедной Лайки вернулся на Землю и с той поры скитается как призрак по улицам Москвы. Авторы фильма проследили за парой одичавших псов, пытающихся выжить в каменных джунглях современного мегаполиса.

«Поразительная операторская работа и медитативный ритм заставляют вспомнить Андрея Тарковского, – говорится в заявлении сорежиссеров для прессы. – «Космические собаки» стоят особняком и сдвигают фокус с человека на животных, чтобы рассказать забытую историю… Их, этих животных, использовали для экспериментов. Своим героизмом они помогали людям завоевывать космос».

Эльза Кремсер родилась в 1985 году в австрийском городе Вольфсберге. Изучала кино в Венском университете и Киноакадемии в Людвигсбурге (Германия). «Космические собаки» – ее режиссерский дебют.

Левин Петер родился в 1985 году в Йене (Германия). Как и Эльза, учился в Киноакадемии в Людвигсбурге. Снял несколько короткометражек. Его дипломную работу «После снегопада» отметили наградой как лучшую многообещающую ленту года и показали на Берлинале.

В 2016 году Кремсер и Петер основали в Вене кинокомпанию Raumzeitfilm. В настоящее время, как сообщается в пресс-релизе, они работают над своим первым игровым полнометражным фильмом «Зеленый попугай».

Засекреченные мученики

Находящиеся в Вене Эльза Кремсер и Левин Петер по Skype ответили на вопросы корреспондента Русской службы «Голоса Америки».

Олег Сулькин: Сразу скажу, очень необычный фильм. Местами шокирующий. В эпизоде, когда пес атакует кошку, признаюсь, у меня был порыв остановить фильм – я его смотрел на компьютере. Но я этого не сделал. И рад, что не сделал. Картина затрагивает очень важные вопросы. Что такое человечность? Почему люди бывают столь жестоки и равнодушны?

Эльза Кремсер: Да, этот момент нас тоже шокировал. Собака, которая неожиданно напала на кошку, была нашей любимицей. Но после этой атаки мы не могли к ней по-прежнему относиться. Конечно, это было для нас неожиданностью, которая заставила вспомнить, что голодное животное, живущее на улице, порой убивает ради пищи. Этот эпизод стал для нас ключевым.

О.С.: Вы переплетаете два нарратива. Мифологическая линия ведет в ранние годы советской космической программы, когда животные, собаки, в первую очередь, были неизвестными миру засекреченными мучениками-испытателями. А современная линия роуд-муви ведет нас по улицам и закоулкам Москвы вслед за парой бездомных псов, к которым в какой-то момент присоединяются другие бродячие собаки. Как сложилась эта конструкция? И в чем вам видится смысл такого совмещения?

Левин Петер: Нам показалось интересным оказаться в самой гуще собачьей стаи. Снимать очень близко к земле, на уровне глаз животных. В начале мы не знали, какая это страна, какой город. Мы начали четыре года назад с самого простого выстраивания фабулы.

«Космические собаки». Courtesy photo

О.С.: Почему возникла Москва?

Л.П.: Потому что мы узнали, что ту самую знаменитую Лайку нашли на улицах Москвы. Мы до этого никогда не были в Москве.

Спасительное неведение

О.С.: Очень любопытны архивные съемки использования животных в советской космической программе. И опять, как в эпизоде с кошкой, возникает невольное чувство протеста. С собаками проводят лабораторные опыты, их подвергают экстремальным испытаниям, используют как пушечное мясо, запуская в ракетах. Многие из них, как мы знаем, погибли. Конечно, мы понимаем, что этот опыт критически важен для безопасности будущих управляемых полетов. И все равно как-то горько видеть этих безвинных животных. Где вы добыли эту редкую хронику? Были сложности?

Э.К.: Да, было сложно. Мы добивались получения архивной съемки в Институте медико-биологических проблем в Москве три года. 80 проц. съемки никогда прежде не показывались публично. Нам стоило больших усилий уговорить российскую сторону, что мы не собираемся ни в чем обвинять Советский Союз, что мы снимаем честный документальный фильм и нам можно доверять.

О.С.: Лишний раз убеждаешься, что мы многого не знаем и это спасает от грустных мыслей о животных, которые приносятся в жертву научных и медицинских исследований, проверки действенности лекарств, вакцин и так далее. Что вы думаете по этому поводу?

Л.П.: Мало что можно добавить к тому, что вы сказали. Архивная съемка очень сдержанная, там практически нет диалогов, мы не видим лиц врачей и лаборантов, они закрыты масками. Все стерильно и тихо. С другой стороны, жизнь дворняг в современной Москве гораздо более разнообразна. Люди отправляются спать, наступает ночь, и собаки выходят на охоту в поисках пропитания. Нам было очень интересно следить за ними, снимать их на камеру.

«Космические собаки». Courtesy photo

О.С.: Нельзя не заметить, что в фильме собак окружает людское равнодушие и жестокость. Они оставлены на произвол судьбы, и лишь редкий сердобольный человек бросит им какие-то объедки. Примерно такую же тотальную брутальность мира мы видели в некоторых фильмах ваших соотечественников Ульриха Зайдля и Михаэля Ханеке. Вы считаете такое сравнение оправданным?

Э.К.: Мы по-другому это видим и не считаем себя продолжателями традиций Зайдля и Ханеке, хотя мы тоже австрийцы. Нам было важно сравнить положение собак, используемых в космической программе, с жизнью бродячих собак в Москве. В космическом институте человек определяет судьбу собак, в жизни на воле в Москве бродячие собаки сами выбирают свой путь, и человек отступает на второй план. Конечно, часть бездомных собак страдают, но те животные, за которыми мы следили на протяжении полугода, вполне освоились с такой жизнью.

Уйти от стереотипа

О.С.: И все-таки, мне кажется, вывод из вашего фильма можно сделать неутешительный. Люди равнодушны и жестоки к бездомным животным. И рационального решения этому нет. Вы согласны?

Э.К.: По поводу отсутствия рационального решения – да, согласны. Сострадания со стороны людей очень часто не наблюдается. Но сострадание и солидарность есть среди самих собак.

Л.П.: Нам захотелось уйти от стереотипности в показе животных, которая определяет стиль анимации Диснея и телепрограмм про диких животных. Люди привыкли одушевлять животный мир. Лисица хитрая, осел упрямый, и так далее. Когда смотришь на реальный мир, картина совсем иная. Вот это противоречивое отношение к природе и подвигло нас сделать этот фильм.

О.С.: Как вы организовывали съемку передвижений собак? Наверное, это было нелегко, особенно ночью?

Э.К: Мы использовали маленькую, но очень качественную видеокамеру, которую несли в сумке типа продуктовой. Так что камера находилась на уровне глаз собаки, ведь нам было важно создать иллюзию рассказа от лица не человека, а животного.

О.С.: Вы подкармливали собак?

Л.П.: Нет. Держались от них на расстоянии. Поначалу они раздражались, проявляли недовольство, убегали, но постепенно, через 7-8 недель, привыкли, что мы их сопровождаем.

Э.К.: Мы их не кормили, чтобы не возникло ложное представление, что мы их хозяева, а они отрабатывают еду, выполняя то, что нам нужно.

О.С. Как вы выбрали Алексея Серебрякова как рассказчика?

Л.П.: Он был для нас кандидатом номер один. Для нас образцом закадрового голоса был Смоктуновский, голос которого звучит в «Зеркале» Тарковского. Мы просмотрели множество фильмов, прислушивались к советам наших российских друзей. У Серебрякова очень естественный голос, очень натуральный. Таким голосом мог бы читать свои дневники какой-нибудь чудаковатый ученый.

Э.К.: А еще Алексей вывез из Москвы в Канаду, куда переехал с семьей (в 2012 году. – О.С.), бывших бездомных собак. Так что мы обратились к правильному человеку.

О.С.: Вы знаете, что с вашими «героями» произошло после завершения съемок?

Э.К.: Да, они обитают все в том же районе Москвы, что и раньше.

О.С.: Вы что, приезжали их проведать?

Э.К.: Мы побывали с фильмом на кинофестивале «Артдокфест» в Москве и навестили их.

О.С.: Как публика в России реагировала на фильм?

Э.К.: Хорошо реагировала. Многие люди, особенно старшего возраста, признались, что архивные съемки экспериментов, тренировок и собственно запусков собак в космос произвели на них шоковый эффект.

О.С.: Можно, я угадаю – ваш новый фильм «Зеленый попугай» – тоже о природе, о фауне?

Э.К.: Нет, не угадали. Он о любви и смерти. Дело будет происходить в Беларуси. Молодая девушка думает о смерти, о самоубийстве. Она знакомится с парнем, который работает в морге. И между ними возникает чувство.

О.С.: Что вы думаете о нынешних событиях в Беларуси?

Э.К.: Мы внимательно следим каждый день за новостями. У нас там много друзей. Один день мы радуемся, на другой день – грустим.