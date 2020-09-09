На европейских рынках зафиксирован рост после потерь в США и Азии

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09.09.2020, 18:08, Новости дня

После отмеченных накануне значительных потерь на Уолл-стрит европейские рынки в среду демонстрируют позитивную динамику, а азиатские – негативную.

Лондонский индекс FTSE к полудню вырос на 0,7 процента, парижский CAC-40 – на 0,4 процента, а франкфуртский DAX – на 0,8 процента.

Токийский индекс Nikkei потерял чуть более одного процента, австралийский S&P/ASX упал на 2,1 процента, гонконгский Hang Seng на 0,6 процента, а шанхайский Composite на 1,9 процента. Индекс Sensex в Мумбаи опустился на 0,4 процента, KOSPI в Южной Корее потерял чуть более процента, а тайваньский TSEC – 0,4 процента.

Инвесторов встревожило зафиксированное во вторник падение всех трех основных индексов США, во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который обрушился на 4,1 процента. Объявление фармацевтического гиганта AstraZeneca о приостановке испытаний экспериментальной вакцины против коронавируса после болезни одного из участников усилило опасения инвесторов в регионе.

Золото торгуется по 1 928,60 доллара за унцию, опустившись на 0,7 процента. Американская нефть выросла на 1 процент до 37,15 доллара за баррель, , в то время как нефть марки Brent прибавила 0,4 процента и продается по цене 39,96 доллара за баррель.

Тем временем фьючерсы на Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq в преддверии открытия Уолл-стрит демонстрируют позитивную тенденцию.



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