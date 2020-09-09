Суд огласил психиатрическую экспертизу историка Соколова

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09.09.2020, 18:08, Новости дня

Петербургский суд в закрытом формате огласил результаты психолого-психиатрической экспертизы историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки.

Представитель семьи убитой Александра Бакшеева настаивала на оглашении данных в открытом режиме, передает «Интерфакс».

После исследования экспертизы суд приостановил рассмотрение дела до 14 сентября. Ожидается, что в заседании удастся допросить брата убитой Сергея Ещенко, с которым девушка общалась незадолго до трагедии, жалуясь на агрессивное поведение историка Соколова.

Напомним, в ноябре прошлого года доцент СПбГУ Олег Соколов в ходе домашней ссоры застрелил свою сожительницу Анастасию Ещенко. Спустя два дня он решил избавиться от тела – расчленив его, часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в реку Мойку. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.



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