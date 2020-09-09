Наталья Гольденберг, Ирина Мартыненко, Наталья Туровникова и другие гости вечеринки в Музее Москвы

09.09.2020, 18:05, Разное

Гости вечера ознакомились с site-specific проектами художников Алисы Омельянцевой, Игоря Самолета, Ромы Богданова и Алины Глазун на фасадах корпусов Музея Москвы в рамках первой части основного проекта Биеннале. А также с работами молодых независимых художников, галерей и образовательных учреждений ярмарки blazar – сателлита международной ярмарки современного искусства Cosmoscow и специального проекта VII Московской международной биеннале молодого искусства.

Михаил Хасая и Ирина Мартыненко Амбарцум Кабанян и Анна Бибичадзе Ольга Свиблова Маргарита Пушкина Ксения ЧилингароваПрограмма вечера состояла из выступления петербургской freepop-группы Super Collection Orchestra, DJ-сетов Левы Жицкого (Koyil), Ha HaBiBi и перформанса художницы Данини. Первыми оценить арт-объекты и провести вечер в хорошей компании пришли Наталья Гольденберг, Ирина Мартыненко и Михаил Хасая, Амбарцум Кабанян, Ольга Свиблова, Наталья Туровникова, Ксения Чилингарова, Оксана Бондаренко, Маргарита Пушкина, Влад Лисовец, Виталий Козак и другие.

Влад Лисовец Оксана Бондаренко Галина Мазаева и Ирина Вольская Евгения Линович Виталий Козак Анна Андронова, Юлия Чернова и Кристина Краснянская Евгения Милова Антон Белов Георгий Тотибадзе Ян Яновский и Лена Фейгин с сыновьями