 

Джентльмен свеж: Брэд Питт в новой рекламной кампании Brioni

09.09.2020, 18:05, Разное

В ноябре 2019 года итальянский бренд представил нового амбассадора – им стал Брэд Питт, который и до этого нередко надевал на премьеры костюмы и смокинги Brioni. В январе появились первые фото рекламной кампании весенне-летней коллекции, а сейчас, в сентябре, подоспели и снимки осенне-зимней.

Брэд Питт для Brioni

Я всегда восхищался элегантностью и вневременным дизайном Brioni. Этот бренд воплощает в себе креативность, качество и выдающееся мастерство,

– говорит Брэд. Черно-белая кампания получила название Tailoring Legends, или “Легенды классики”, и была снята известным шведским фотографом Микаэлем Янссоном в Лос-Анджелесе. На фото Питт демонстрирует костюм Virgilio, жакет Travel и другие вещи, созданные к 75-летию бренда по мотивам архивных коллекций. Так марка поддерживает концепцию неподвластного времени стиля Brioni, состоящего из предметов гардероба, сочетающих в себе модное наследие Дома и современные тренды.

Брэд Питт для Brioni



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